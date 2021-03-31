Xiaomi'den akıllı elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım

Xiaomi Corporation, Hong Kong Borsası'na (Hong Kong Stock Exchange-HKEX) yaptığı açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara gelecek 10 yıl boyunca 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Lei Jun, aynı zamanda akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak görev yapacak.

Şirketin 30 Mart'ta yapılan toplantısında konuşan Lei Jun, şirketin 10 milyar Çin yuanı başlangıç yatırımıyla tamamen Xiaomi'ye ait bir yan kuruluş altında faaliyet göstereceğini bildirdi.

SON BÜYÜK GİRİŞİMİ OLACAK

Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrası aldıklarını aktaran Jun, "Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.