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Xiaomi'den büyük başarı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Xiaomi, ikinci çeyrek kar marjını açıkladı.

Xiaomi'den büyük başarı!

Yakın bir zaman içerisinde ülkemize de resmi olarak girişini gerçekleştiren Xiaomi, ikinci çeyrek kar marjını açıkladı. Böylelikle yeni bir rekora da imza atan firmanın yüzü gülüyor dersek yanlış olmazdı sanırım.

Bir önceki yıla göre yüzde 68.3 artışla 6.6 milyar dolar gelir elde eden Xiaomi, bu gelirin geçen yıla göre yüzde 151.7 artışla 16.4 milyar yuanının uluslararası piyasadan geldiğini belirtti.

Faaliyet zararı geçen yıl aynı çeyrekte 3,6 milyonken, bu yıl 7,5 milyon yuan oldu. Düzeltilmiş kâr, yıllık bazda yüzde 25,1 artarak 2,1 milyar yuan seviyesine yükseldi.
Xiaomi'den büyük başarı!

Xiaomi, tüm iş bölümlerinin güçlü şekilde büyümeye devam ettiğini ve en hızlı yükselişin bu sene olduğunu belirtti. Son zamanların en çok dikkat çeken telefon üreticilerinden biri olan firma, mobil cihazların yanında notebook, diş fırçası, bilgisayar faresi, powerbank gibi elektronik aletler de üretiyor.

Bu büyümenin en büyük sebeplerinden birisi de akıllı telefon pazarı. Kısa bir süre içerisinde popülerlik kazanan marka, her çıkardığı ürün ile de marka değerine değer katmaya devam ediyor.

Kaynak: Teknolojioku

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