HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'den endişelendiren iddialar için açıklama!

Xiaomi'den endişelendiren iddialar için açıklama!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının verilerini Mi Browser üzerinden izinsiz olarak topladığı iddia edilmişti. Bugün o iddialar için bir açıklama daha yapıldı.

Xiaomi'den endişelendiren iddialar için açıklama!

Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarını endişelendiren iddialar Forbes'in haberinde ortaya çıkmıştı. İddialara göre Xiaomi, kendi internet tarayıcıları Mi Browser ve Mint Browser üzerinden kullanıcıların izni olmadan veri topluyordu. Üstelik veriler iddialara bakılırsa tarayıcı gizli modda olsa dahi toplanabiliyordu. Yani Xiaomi gizli modda olsanız bile sizin kullanım alışkanlıklarınızı görebiliyordu. Şirket, kullanıcılardan veri toplandığını ancak bu verilerin izinli bir şekilde, anonim olarak elde edildiğini söylemiş, gizli modda ise hiçbir şekilde veri toplamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Xiaomi tarayıcıları için bir güncelleme dahi yayınladı. Yayınlanan güncellemelerden sonra Xiaomi tarafından bugün bir açıklama daha geldi.

XİAOMİ: İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Xiaomi yaptığı basın duyurusunda, şirket hakkında çıkan kişisel verileri izinsiz topladığına dair iddialara yanıt verdi. Firma, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Xiaomi konu hakkındaki gelişmelerin takip edilebilmesi açısından resmi blog sayfasını da duyurusunda paylaştı.

Mint Browser

Xiaomi gördüğünüz üzere bu iddiaların asılsız olduğunu iddia ediyor. Konu hakkında gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Xiaomi'nin iddialara karşı yapacağı açıklamalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Apex Legends 5. sezon fragmanı yayımlandıApex Legends 5. sezon fragmanı yayımlandı
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei MatePad Pro'nun fiyatı

Huawei'nin iPad Pro rakibi tableti Türkiye'de! İşte fiyatı...

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un servetini pirinç taneleriyle hesapladı!

Servetini pirince çevirdiler! Sonucu görünce çok şaşıracaksınız

Apex Legends 5. sezon fragmanı yayımlandı

Apex Legends 5. sezon fragmanı yayımlandı

Xbox Series X ile yeni nesil oyun gösterimi başlıyor

Xbox Series X ile yeni nesil oyun gösterimi başlıyor

Bilim kurulu akıllı telefonlar için uyardı!

Bilim kurulu akıllı telefonlar için uyardı!

Pixel 4a modeli Geekbench’te kendini gösterdi

Pixel 4a modeli Geekbench’te kendini gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.