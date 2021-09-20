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Xiaomi'den ilginç deprem patenti

20.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi yeni bir patent ile gündeme geldi. Patent, "Mobil Cihazların Sismik İzlemesinin Gerçekleştirilmesi İçin Yöntem ve Ekipman" başlığını taşıyor.

Xiaomi'den ilginç deprem patenti

Çinli teknoloji devi Xiaomi başvurusu CN113406696A patent numarasına sahip ve bir mobil ekipmandan sismik aktiviteyi okuyabilen/izleyebilen bir yöntem veya sistemi açıklamakta.

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Başka bir deyişle, bu teknoloji depremlerin tespitinde kullanılacak. Ayrıca, söz konusu ‘mobil cihaz’, elde edilen anahtar verileri bir deprem işleme merkezine göndermek için aktaracak. Dolayısıyla, ekipmanın sismik izlemenin teknik alanına dahil olacağı ve bir şekilde afet önleme ile de ilgili olacağı açık.

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Patent, tüm bu süreci ve işleyişini bile açıklar. Sanal sismik sensörü standartlaştırmaya ve bir harita üzerinde sismik aktiviteye sahip kayıt bölgelerini belirlemeye çalışacak. Sistem ayrıca, temel işlemcinin, çoklu okumalara dayalı olarak olası deprem olaylarını tanımlamasına ve tahmin etmesine izin verecek. Bu okumalar, verileri sismik işleme merkezlerine de ileten bu sanal sismik sensör aracılığıyla yapılır.

Bu, Xiaomi’nin gelecekte yeterince hassas sensörlere sahip akıllı telefonlar da dahil olmak üzere, mobil cihazlardan bir erken uyarı sistemi oluşturabileceği anlamına gelebilir, ancak bu pek olası değildir. Bu teknoloji, şirketin MIUI ile entegre ettiği ve AI algoritmalarına dayalı olarak çalışan erken uyarı sistemine biraz benziyor. Bakalım patent nasıl hayata geçecek?

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Anahtar Kelimeler:
deprem Xiaomi
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