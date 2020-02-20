Xiaomi'den koronavirüse 'akıllı' önlem! Patentini aldılar

Koronavirüs salgını dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Çin'i zor durumda bıraktı. Koronavirüs salgını çıkmadan önce milyonlarca maske üretip birçok ülkeye ihraç eden Çin, şimdi ise ülkedeki maske üretimi yeterli gelmediği için diğer ülkelerden maskeler satın almaya başladı. Hal böyle olunca Çinli birçok üretici de kollarını sıvadı ve koronavirüse karşı insanları koruyabilecek yeni ürünler geliştirdi. Bu üreticilerden biri de Mi 10 ve Mi 10 Pro gibi akıllı telefonların üreticisi olan Xiaomi oldu.

XİAOMİ AKILLI MASKE İÇİN PATENT ALDI

Xiaomi koronavirüs salgınından koruyacak bir maske için patent başvurusunda bulundu. Ortaya çıkan bilgilere göre, maske klasik maskelere hiç benzemiyor. Zira, Xiaom'nin maskesi akıllı maske olarak listeleniyor.

Xiaomi'nin akıllı maskesi adı gibi akıllı özelliklerle donatılacak. Maske bulunulan ortam ve solunan hava hakkında bilgi toplayabilecek ve bu bilgileri depolayıp kolayca akıllı telefona aktarabilecek. Tıpkı akıllı bileklikler gibi çalışacak olan Xiaomi'nin akıllı maskesi tüm bu görevleri ise çeşitli sensörler ile gerçekleştirecek. Böylece kişi koronavirüse karşı 7/24 verilerini takip edebilecek.