Xiaomi'den Mi Mix Fold sonrası yeni katlanabilir telefon geliyor! İşte çıkış tarihi

Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'u mart ayında piyasaya sürdü. Telefon, Snapdragon 888 işlemcisiyle geldi ve içe doğru katlanır bir yapıyı benimsedi. Ancak iddialara göre Xiaomi, Xiaomi Mi Mix Fold sonrası yeni bir model üzerinde çalışıyor. Üstelik bir sızıntı kaynağının bu konuda bize söyleyeceği birçok şey var.

XIAOMI'NİN YENİ KATLANABİLİR TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Xiaomi'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak. Telefon, yine Mi Mix Fold, Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2 gibi içe doğru katlanacak. Hem öndeki hem de arkadaki ekran yüksek bir yenileme hızını destekleyecek. Yeni telefonda Snapdragon 888 yonga setine ek olarak 5000mAh pil ve 108MP kamera bulunacak. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde.

2021 BİTMEDEN GELİYOR

Önceki raporlara göre, bu yeni katlanabilir telefon, “J18s” kod adıyla birçok sertifika sitesinde listelenmiş durumda. Sızıntı kaynağının da dile getirdiği gibi Xiaomi'nin yeni katlanır ekranlı telefonunun 2021'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

