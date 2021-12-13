Xiaomi'den pil teknolojisi atılımı

Yeni nesil pil teknolojisi, silikon içeriğinin 3 kata kadar artırıldığı “pil düzeyinde yüksek silikonlu lityum takviyesi teknolojisini” ilk kez kullanıyor. Alandaki azalmanın çoğu, PCM’nin (koruma devresi modülü/kartı) nasıl hizalandığıyla ilgili olduğunu söyleyelim. Xiaomi, PCM’nin artık düz durmadığını iddia ediyor. Aksine, pil hücresine 90 derecelik bir açıda ve bu da oldukça yerden tasarruf sağlıyor.

Buna ek olarak, pil ayrıca özel bir "yakıt göstergesi" çipi ile donatılmış. Gelişmiş güvenlik sunmak için kendi geliştirdiği algoritmalardan yararlanıyor ve temel verileri analiz ediyor.

Telefonunuzu gece şarja takmayı ve uyumayı tercih eden herkes için iyi bir haberimiz var çünkü artık uzun süreli tam şarj durumundan kaçınmak için gece şarj etme davranışı da izlenebiliyor.

Bu aslında pilin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Sadece bu değil, pil yüksek sıcaklık mevsimlerini bile algılayabilir ve sıcaklığını buna göre ayarlayabilir.

YENİ PİL TEKNOLOJİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bataryanın seri üretimi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve bu, 2022’nin sonuna doğru bu teknolojiyle piyasaya sürülen Xiaomi telefonlarını göreceğimiz anlamına gelebilir.

Daha önce, bir endüstri uzmanı, Xiaomi’nin şu anda yalnızca şarj sürelerini önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda pil ömrünü de ciddi şekilde dikkate alacak büyük pil kapasiteleri için yükseltilmiş bir 100W flaş şarj teknolojisini test ettiğini açıklamıştı.

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