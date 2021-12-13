HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'den pil teknolojisi atılımı

Xiaomi'den pil teknolojisi atılımı

13.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, pil teknolojisinde boyutunu yüzde 10’a kadar küçülten, bu aynı hacim altında daha yoğun pillere izin veren ve pil ömrünü etkin bir şekilde 100 dakika artıran yeni bir gelişme duyurdu.

Xiaomi'den pil teknolojisi atılımı

Yeni nesil pil teknolojisi, silikon içeriğinin 3 kata kadar artırıldığı “pil düzeyinde yüksek silikonlu lityum takviyesi teknolojisini” ilk kez kullanıyor. Alandaki azalmanın çoğu, PCM’nin (koruma devresi modülü/kartı) nasıl hizalandığıyla ilgili olduğunu söyleyelim. Xiaomi, PCM’nin artık düz durmadığını iddia ediyor. Aksine, pil hücresine 90 derecelik bir açıda ve bu da oldukça yerden tasarruf sağlıyor.

Buna ek olarak, pil ayrıca özel bir "yakıt göstergesi" çipi ile donatılmış. Gelişmiş güvenlik sunmak için kendi geliştirdiği algoritmalardan yararlanıyor ve temel verileri analiz ediyor.

x233-1068x441

Telefonunuzu gece şarja takmayı ve uyumayı tercih eden herkes için iyi bir haberimiz var çünkü artık uzun süreli tam şarj durumundan kaçınmak için gece şarj etme davranışı da izlenebiliyor.

Bu aslında pilin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Sadece bu değil, pil yüksek sıcaklık mevsimlerini bile algılayabilir ve sıcaklığını buna göre ayarlayabilir.

YENİ PİL TEKNOLOJİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bataryanın seri üretimi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve bu, 2022’nin sonuna doğru bu teknolojiyle piyasaya sürülen Xiaomi telefonlarını göreceğimiz anlamına gelebilir.

Daha önce, bir endüstri uzmanı, Xiaomi’nin şu anda yalnızca şarj sürelerini önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda pil ömrünü de ciddi şekilde dikkate alacak büyük pil kapasiteleri için yükseltilmiş bir 100W flaş şarj teknolojisini test ettiğini açıklamıştı.

Samsung akıllı saati bu kadar da olmaz dedirtti: En ilginç tasarım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Gökyüzünde görmeye hazır olunGökyüzünde görmeye hazır olun
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.