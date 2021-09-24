Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık geliyor! İşte tarihi

Xiaomi kablosuz kulaklık pazarında belirli bir payı olan isimlerden biri. Xiaomi, bir diğer teknoloji devi Apple'ın AirPods ve AirPods Pro gibi modellerle yer aldığı bu pazara gün geçtikçe yeni ürünler sunuyor. Yakın bir tarihte Xiaomi Civi serisini tanıtmak için hazırlanan Çinli şirket şimdi ise yeni nesil bir kablosuz kulaklık için hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak bu kulaklığın ismi biraz uzun. Hatta belki de şimdiye kadar gördüğünüz en uzun isimli kulaklık.

XIAOMI TRUE WIRELESS NOISE CANCELLING EARPHONE 3 PRO YOLDA

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro adını taşıyan yeni kablosuz kulaklığın ilk duyurusu Xiaomi tarafından yapıldı. Şirket, kulaklığın tasarımını yansıtan bir tanıtım afişi de paylaştı.

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro için paylaşılan afişe bakılırsa, söz konusu kulaklık kulak içi tasarıma sahip olacak ve 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunabilecek. Bu geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi FlipBuds Pro ile aynı.

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro ile Xiaomi FlipBuds Pro arasındaki benzerlik bununla da sınırlı kalmıyor.

Kulaklık bileşenleri ve şarj kutusu, Xiaomi FlipBuds Pro ile aynı görünüyor.

İŞTE TANITIM TARİHİ

Afişe göre Xiaomi yeni kablosuz kulaklığını 27 Eylül'de tanıtacak. Şirket aynı gün yeni Xiaomi Civi serisini de görücüye çıkartacak.

