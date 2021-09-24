HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık geliyor! İşte tarihi

Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık geliyor! İşte tarihi

24.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, yeni Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro kablosuz kulaklık modeli için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Peki Xiaomi'nin uzun isimli yeni kulaklığı ne zaman tanıtılacak? İşte Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro için bilinen tüm bilgiler.

Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık geliyor! İşte tarihi

Xiaomi kablosuz kulaklık pazarında belirli bir payı olan isimlerden biri. Xiaomi, bir diğer teknoloji devi Apple'ın AirPods ve AirPods Pro gibi modellerle yer aldığı bu pazara gün geçtikçe yeni ürünler sunuyor. Yakın bir tarihte Xiaomi Civi serisini tanıtmak için hazırlanan Çinli şirket şimdi ise yeni nesil bir kablosuz kulaklık için hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak bu kulaklığın ismi biraz uzun. Hatta belki de şimdiye kadar gördüğünüz en uzun isimli kulaklık.

XIAOMI TRUE WIRELESS NOISE CANCELLING EARPHONE 3 PRO YOLDA

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro adını taşıyan yeni kablosuz kulaklığın ilk duyurusu Xiaomi tarafından yapıldı. Şirket, kulaklığın tasarımını yansıtan bir tanıtım afişi de paylaştı.

Xiaomi yeni kablosuz kulaklık

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro için paylaşılan afişe bakılırsa, söz konusu kulaklık kulak içi tasarıma sahip olacak ve 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunabilecek. Bu geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi FlipBuds Pro ile aynı.

Xiaomi Civi sonunda kendisini gösterdi, detayları gün yüzüne çıktı!Xiaomi Civi sonunda kendisini gösterdi, detayları gün yüzüne çıktı!

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro ile Xiaomi FlipBuds Pro arasındaki benzerlik bununla da sınırlı kalmıyor.

Kulaklık bileşenleri ve şarj kutusu, Xiaomi FlipBuds Pro ile aynı görünüyor.

Xiaomi Civi resmen geliyor! Tarih verildiXiaomi Civi resmen geliyor! Tarih verildi

İŞTE TANITIM TARİHİ

Afişe göre Xiaomi yeni kablosuz kulaklığını 27 Eylül'de tanıtacak. Şirket aynı gün yeni Xiaomi Civi serisini de görücüye çıkartacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değiştiBurun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti
HP, 11 inçlik yeni tabletini ortaya çıkarttıHP, 11 inçlik yeni tabletini ortaya çıkarttı
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.