Xiaomi erken davrandı: Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de satışa sunuldu!

Xiaomi Türkiye Redmi Note 9 için geçtiğimiz günlerde bir etkinlik duyurusu yapmıştı. Xiaomi Türkiye'nin yaptığı o duyuruya göre 12 Haziran Cuma günü Redmi Note 9 serisinin yeni üyesi tanıtılacaktı. Redmi Note 9 serisinin tüm modelleri ülkemizde daha önce satışa çıktı ancak biri dışında. Seriye adını veren Redmi Note 9 henüz ülkemiz tüketicileriyle buluşmadı. Böylece Xiaomi'nin cuma günü düzenleyeceği etkinliğin de Redmi Note 9'a ait olacağı belli oldu. Fakat Xiaomi Türkiye, daha önce Xiaomi Redmi Note 9S'te yaptığı gibi Xiaomi Redmi Note 9'da da erkenci davranmayı tercih etti.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 TANITILMADAN SATIŞA ÇIKTI

Redmi Note 9 Türkiye'deki satış sitelerinde listelendi. Redmi Note 9 serisinin ana modeli, hali hazırda çeşitli online alışveriş sitelerinde ''Xiaomi Türkiye Garantili'' olarak satın alınabilir hale geldi. Alınan ekran görüntülerine göre ise Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı 2,885 TL olarak belirlendi. Tabi bu fiyat Redmi Note 9'un 64GB dahili depolama alanı sahip modeli için geçerli. 128GB dahili depolama alanı isteyen tüketiciler ise 3,145 TL'yi gözden çıkartmak durumunda.