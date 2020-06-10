Xiaomi erken davrandı: Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de satışa sunuldu!

Xiaomi Türkiye Redmi Note 9 için geçtiğimiz günlerde bir etkinlik duyurusu yapmıştı. Xiaomi Türkiye'nin yaptığı o duyuruya göre 12 Haziran Cuma günü Redmi Note 9 serisinin yeni üyesi tanıtılacaktı. Redmi Note 9 serisinin tüm modelleri ülkemizde daha önce satışa çıktı ancak biri dışında. Seriye adını veren Redmi Note 9 henüz ülkemiz tüketicileriyle buluşmadı. Böylece Xiaomi'nin cuma günü düzenleyeceği etkinliğin de Redmi Note 9'a ait olacağı belli oldu. Fakat Xiaomi Türkiye, daha önce Xiaomi Redmi Note 9S'te yaptığı gibi Xiaomi Redmi Note 9'da da erkenci davranmayı tercih etti.
Redmi Note 9 Türkiye'deki satış sitelerinde listelendi. Redmi Note 9 serisinin ana modeli, hali hazırda çeşitli online alışveriş sitelerinde ''Xiaomi Türkiye Garantili'' olarak satın alınabilir hale geldi. Alınan ekran görüntülerine göre ise Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı 2,885 TL olarak belirlendi. Tabi bu fiyat Redmi Note 9'un 64GB dahili depolama alanı sahip modeli için geçerli. 128GB dahili depolama alanı isteyen tüketiciler ise 3,145 TL'yi gözden çıkartmak durumunda.
Haber yayına hazırlanırken, online satış kanalları sitelerinde ufak bir değişiklik yaparak fiyat bilgisini kaldırdı. Fiyatların yerini ''Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Ürün temin edildiğinde tekrar satışa sunulacaktır.'' ibaresi aldı. Ancak telefonlar hala isimleri ve fotoğraflarıyla satış sitelerinde listelenmeyi sürdürüyorlar. Fiyatlarda bir değişiklik yapılması ise tahminlere göre düşünülmüyor. Görünüşe göre lansman ile birlikte telefonlar tekrar satışa sunulacaklar.
Redmi Note 9 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekranın altında MediaTek Helio G85 işlemcisi, 3GB / 4GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Note 9'un ön kamerası 13 MP çözünürlüğündeyken, telefonun arka kameraları ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Xiaomi'nin Redmi Note 9 lansmanı ise 12 Haziran saat 15:00'da düzenlenecek.
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