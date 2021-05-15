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Xiaomi FlipBuds Pro adlı en yeni TWS kulaklıklar yolda

15.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin gerçek Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip ilk ses kulaklıkları ve 11 mm’lik bir sürücü ile Qualcomm’dan özel bir amiral gemisi ses yongasına sahip.

Xiaomi FlipBuds Pro adlı en yeni TWS kulaklıklar yolda

ANC özelliği Xiaomi’nin bir kitaplıktaki gürültünün hacmiyle karşılaştırdığı çevredeki gürültüyü 40dB’ye kadar azaltabilir. FlipBuds Pro’nun üç mikrofonu olacak; biri arama sırasında hoparlörün sesini alıyor, diğeri harici gürültüyü dinliyor ve izole ediyor, üçüncüsü de kullanıcının sesinin yanlışlıkla kapatılmamasını sağlıyor.

Bunların tümü, çevresel sesleri dinleyen ve filtreleyen QCC5151 Bluetooth yongasıyla etkinleştirilir, böylece rüzgar yanlışlıkla alınmaz ve ses deneyimini bozamaz. Bluetooth 5.2 bağlantı için kullanılabilir ve bu çip sayesinde FlipBuds Pro, aptX Uyarlanabilir Dinamik Kodek Protokolünü de destekliyor. FlipBuds Pro, Xiaomi akıllı telefonlarını seçtiğiniz sürece düşük gecikme özelliğine sahip. Yani telefon tercihiniz Mi Mix Fold, Mi 11 serisi, Mi 10 serisi, Redmi K40 serisi, Remdi K30 serisi, Redmi Note 9 Pro’dan yana olursa maksimum kapasite elde edersiniz.

Xiaomi FlipBuds Pro’nun pil kapasitesinden resmi web sitesinde bahsedilmiyor, ancak marka tek bir şarjla 7 saat (ANC açıkken 5) ve toplam 28 saat oynatma süresi olduğunu iddia ediyor. Cihazın bir USB-C şarj bağlantı noktası var, ancak aynı zamanda kablosuz şarjı da destekliyor. Xiaomi, FlipBuds Pro’yu Çin’deki web sitesinde zaten sunuyor. Yalnızca Siyah renkte satılan kulaklıklar, yaklaşık 125 $ olan 799 CNY’ye mal oluyor.

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Xiaomi
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