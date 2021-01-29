Xiaomi gerçek kablosuz şarj cihazı Mi Air Charge'ı tanıttı!

Kablosuz şarj teknolojileri akıllı telefonların ve akıllı saat gibi diğer cihazların herhangi bir kabloya bağlı kalmaksızın şarj edilmesini sağlıyor. Özellikle Android tarafındaki üreticiler uzun bir süredir kablosuz şarj teknolojisine akıllı cihazlarıyla destek veriyor. Apple ise iPhone 8 ile birlikte kablosuz şarj teknolojilerine destek vermeye başlamış durumda. Fakat kablosuz şarj teknolojileri her zaman avantajları ile gündeme gelmiyor. Zira bu teknoloji herkesin hayallerinde olduğu gibi tam bir kablosuz şarj deneyimi vadetmiyor. Çünkü her ne kadar kablosuz şarj teknolojisi olarak adlandırılsa da genellikle cihazlar bir standa bağlı kalmak zorunda kalıyor. Ancak Xiaomi, hem Twitter hem de Weibo hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile bunun dışına çıkıyor.

XİAOMİ Mİ AİR CHARGE TELEFONLARI UZAKTAN ŞARJ EDİYOR

Xiaomi Mi Air Charge, akıllı telefonunuzun bir standa bağlı kalmasına son veriyor. 5 fazlı bir anten dizisine sahip olan Mi Air Charge, telefonun konumunu tespit ediyor ve 144 anteni ile birlikte dalgaları iletiyor. Bu çalışma prensibi, ürünün birkaç metre uzağında olan birden fazla telefonu 5W hızında şarj edilmesini mümkün kılıyor. Böylece akıllı telefonları sabitlemeye gerek kalmıyor.