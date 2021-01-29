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Xiaomi gerçek kablosuz şarj cihazı Mi Air Charge'ı tanıttı!

29.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Xiaomi gerçek kablosuz şarj cihazı Mi Air Charge'ı tanıttı!

Xiaomi kablosuz şarj konusunda bir devrim yaratabilecek Xiaomi Mi Air Charge teknolojisini duyurdu. Xiaomi'nin Mi Air Charge teknolojisi, gerçek anlamda kablosuz şarj vadediyor. Yani akıllı telefonları birkaç metre uzaktan standa bağlı kalmak gerekmeksizin şarj etmek mümkün oluyor.

Kablosuz şarj teknolojileri akıllı telefonların ve akıllı saat gibi diğer cihazların herhangi bir kabloya bağlı kalmaksızın şarj edilmesini sağlıyor. Özellikle Android tarafındaki üreticiler uzun bir süredir kablosuz şarj teknolojisine akıllı cihazlarıyla destek veriyor. Apple ise iPhone 8 ile birlikte kablosuz şarj teknolojilerine destek vermeye başlamış durumda. Fakat kablosuz şarj teknolojileri her zaman avantajları ile gündeme gelmiyor. Zira bu teknoloji herkesin hayallerinde olduğu gibi tam bir kablosuz şarj deneyimi vadetmiyor. Çünkü her ne kadar kablosuz şarj teknolojisi olarak adlandırılsa da genellikle cihazlar bir standa bağlı kalmak zorunda kalıyor. Ancak Xiaomi, hem Twitter hem de Weibo hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile bunun dışına çıkıyor.

XİAOMİ Mİ AİR CHARGE TELEFONLARI UZAKTAN ŞARJ EDİYOR

Xiaomi Mi Air Charge, akıllı telefonunuzun bir standa bağlı kalmasına son veriyor. 5 fazlı bir anten dizisine sahip olan Mi Air Charge, telefonun konumunu tespit ediyor ve 144 anteni ile birlikte dalgaları iletiyor. Bu çalışma prensibi, ürünün birkaç metre uzağında olan birden fazla telefonu 5W hızında şarj edilmesini mümkün kılıyor. Böylece akıllı telefonları sabitlemeye gerek kalmıyor.

Xiaomi Mi Air Charge

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GERÇEK KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI TARTIŞMALARA YOL AÇABİLİR

Xiaomi'nin yeni kablosuz şarj teknolojisi piyasaya çıkmaya tamamen hazır bir ürün değil. Firma ürünü geliştiriyor. Öte yandan Wi-Fi ve Bluetooth dalgalarının sağlığa etkisinin tartışıldığı günümüzde dalga iletiminin sağlık açısından ne gibi riskleri olduğu da başka bir tartışma konusuna yol açabilir. Tabi, yapılacak incelemeler riskleri ortaya çıkartacak ve Xiaomi'nin teknolojisine son şeklini vermesinde yardımcı olacaktır.

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