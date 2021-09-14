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Xiaomi hızlı şarj teknolojisinde yüksek performans istiyor

14.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi tarafından geliştirilen Xiaomi 11T serisinin Pro modelleri son derece gelişmiş özelliklere sahip. 120W hızlı şarj desteği bunu en fazla destekleyen detaylardan birisi oldu. Peki hızlı şarj özelliği bataryalara zarar verecek mi? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de buydu.

Xiaomi hızlı şarj teknolojisinde yüksek performans istiyor

120W yüksek hızlı şarj destekleyen yeni cihazlar piyasada büyük heyecan yaratmıştı. Birçok kullanıcı özellikle şarj konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Akıllı telefonların batarya kapasitesi çok artmadığı için hızlı şarj çok daha önemli. Batarya dolum hızını 2 katına çıkarmak çok daha avantajlı görünüyor.

Sıfırdan şarj edilme süresi yaklaşık olarak 23 dakika olan bu cihazlar bataryalara zarar vermeyecek. Pil ömrü ile alakalı yaşanabilecek sorunlar endişe yaratıyordu. Ayrıca güvenlik sorunlarına da neden olabileceği tahmin ediliyordu.

Xiaomi Uluslararası İletişim Başkanı Daniel Desjarlais tarafından yapılan açıklamalara göre hızlı şarj teknolojisi batarya ömrüne zarar vermeyecek. Tek kanal üzerinden şarj etmek yerine çift kanaldan şarj edeceklerini söyledi. Böylece 2 kat daha hızlı bir şarj performansı elde edecekler.

Xiaomi hızlı şarj teknolojisinde batarya ömrü ile ilgili yüzde 20’lik kayıptan bahsediliyor. Bu kayıp Daniel Desjarlais tarafından da onaylandı. Ancak böyle bir kaybın her cihazda karşımıza çıkabileceği ifade edildi. Aslına bakacak olursak bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cihazlarda batarya ömrü zamanla kısalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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