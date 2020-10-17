Xiaomi Honor için nabız yokluyor

Son dönemde akıllı telefon sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin baş aktörü ise bildiğiniz üzere Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei.

2019’un başlarından günümüze, ABD hükümetinin Huawei üzerinde somut bir baskısı söz konusu. Hatta bu baskı yüzünden yeni çıkan Huawei ve Honor modellerinde Google servisleri yer almıyor. Huawei tamam ama Honor ne alaka diye soracak olabilirsiniz.

Hemen belirtelim. Honor Huawei’nin alt markası olduğu için bahse konu yaptırımlar Honor modellerini de kapsıyor.

Hal böyle olunca hem Honor, hem de Huawei’nin satışları özellikle Avrupa’da büyük oranda düştü. Bu düşüşün önüne geçmek isteyen Huawei yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Son bir haftadır özellikle Çin basınında ön plana çıkan bazı haberler var. Bu haberlerin geneli Huawei’nin Honor’ı elden çıkartacağı yönünde. Böylece Honor, Huawei’ye dayatılan yaptırımlardan da sıyrılmış olacak. Peki ama Huawei’yi kim satın alacak?

Bu konuda da çeşitli spekülasyonlar mevcut. İddialara göre Xiaomi ve TCL Huawei ile pazarlıklara başlamış durumda. İbrenin TCL’den ziyade Xiaomi’ye yakın olduğu da sızdırılan bilgiler arasında.

Eğer Xiaomi gerçekten Honor’ı satın alacak olursa gücüne güç katacaktır. Tabi hali hazırda tarafların hiç birinden resmi bir açıklama gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

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