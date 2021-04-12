Xiaomi için yeni sızıntı geldi: Üç yıl sonra güçlü bir tablet serisi üzerinde çalışıyor

Xiaomi son tabletini piyasaya sürdüğünde takvimler 2018 yılını gösteriyordu. 2018 yılında tanıtılan Mi Pad 4, orta sınıfa hitap eden Snapdragon 660 işlemcisine ve görece uygun bir fiyat etiketine sahipti. Yeni bir sızıntıya göre ise Xiaomi üç yıl sonra tablet üretimine geri dönüyor.

Twitter'da ortaya çıkan bir sızıntıya göre Xiaomi üç farklı tablet modeli geliştiriyor. Bu modellerin kod adları sırasıyla Enuma, Elish ve Nabu. Model numaraları ise K81, K81A ve K82 olarak göze çarpıyor. Bu tabletlerin Mi Pad 5 serisinde olup olmadığı belli olmasa da, bu üç tabletin uzun bir süredir konuşulan Mi Pad 5 serisine ait modeller olduğu tahmin ediliyor. Peki K81, K81A ve K82 model numaralı Xiaomi tabletleri hangi özelliklere sahip?

İŞTE TABLETLERİN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Üç Xiaomi tableti de söylenenlere bakılırsa ana kamera, ultra geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik kamerası sunarak dörtlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bunun yanında modellerin kablosuz şarj, dört hoparlör, NFC ve 120 Hz IPS LCD ekran sunması bekleniyor. Ayrıca sızıntı, tabletlerin 2.560 x 800 çözünürlük değeri sunacağını işaret ediyor. Ancak burada bir yazım hatası olduğu ve tabletlerin 2.560 x 800 değil, muhtemelen 2.5600 x 1.800 çözünürlük değeri sunulacağı düşünülüyor. K81 için 48 MP'lik ana kamera, K81A ve K82 için ise 12 MP'lik ana kamera beklentisi var.