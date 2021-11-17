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Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirebilir

17.11.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında Xiaomi ile Leica'nın güçlerini birleştirdiğini duyabiliriz. Çünkü sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 12’de kamera konusunda Leica ile iş birliği yapacak.

Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirebilir

Xiaomi’nin akıllı telefon sektöründeki payını yıldan yıla arttırdığı bilinen bir durum. Çinli şirket, şimdi ise Leica ile yeni bir girişime daha imza atacak gibi görünüyor.

XIAOMI VE LEICA ORTAKLIĞI KURULABİLİR

İnternete sıza bilgilere göre Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 12’de Leica ile iş birliği yapacak. Henüz ne Xiaomi’den ne de Leica’dan bu konuya ilişkin yapılmış bir açıklama yok. Bununla birlikte, Huawei P50 ile birlikte Huawei ile olan ortaklığını sonlandıran ve bir süredir kendisine yeni ortak aradığı bilenen Leica için, Xiaomi güzel bir seçim olabilir.

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Bu iddiaların kaynağı ise, akıllı telefon dünyasında sık sık isabetli sızıntılar paylaşmasıyla ün yapmış bir twitter kullanıcısının, üzerinde “Leica” yazan bir akıllı telefon modelinin görselini paylaşmış olması. Tabi bu akıllı telefonun Xiaomi olduğunu söylemeye de gerek yoktur sanıyoruz.

Bakalım eğer bu iddialar doğruysa, birkaç hafta içerisinde bu iki markanın en ez birinden bir açıklama gelmesi gerekiyor. Bu zorunluluğun nedeni ise, zaten Xiaomi’nin yakın zamanda yeni amiral gemisi serisini satışa sunacak olması.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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