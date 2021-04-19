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Xiaomi ısı yayma teknolojisi nasıl çalışıyor?

19.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, en yeni ve zarif telefonu Mi Mix Fold akıllı telefonunun tasarımında kullanılan en son ısı yayma teknolojisinin ayrıntılı bir açıklamasını yaptı.

Xiaomi ısı yayma teknolojisi nasıl çalışıyor?

Weibo’da yayınlanan bir makalede, çok yönlü Çinli teknoloji şirketi, katlanabilir cihazlarda son derece belirgin olan ısı dağılımı zorluğunun sonunda nasıl üstesinden geldiğini açıkladı. Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili en büyük sorun, ısı yayma kapasitesinin büyük ölçüde katlanabilirlik durumuna bağlı olmasıdır. Cihazın yonga setini barındıran tarafının daha fazla ısı biriktirme eğiliminde olduğu görülüyor.

Mi Mix Fold, 16 Nisan’dan itibaren Çin pazarında satışlara başladı ve bellek kapasitelerine bağlı olarak mevcut üç varyantın fiyatı 1500 dolar ile 2000 dolar arasında değişiyor. Xiaomi, Mi Mix Fold için geliştirilen Butterfly ısı yayma mekanizmasının, menteşe mekanizması boyunca cihazın bir tarafından diğerine verimli soğutma sağladığını söylüyor.

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DAYANIKLI GRAFİT LEVHA VAR

Mi Mix Fold akıllı telefon, Mi Mix Fold’u katlanabilir segmentte bir başyapıt haline getirmek için bir araya gelen bir dizi soğutma mekanizması ve ısıya dayanıklı malzemelerle birlikte geliyor. Aslında, ürün testleri, bükülmeye dirençli grafit levhanın gücünü koruyabileceğini ortaya çıkardı.

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XIAOMI MI MIX FOLD ÖZELLİKLERİ

Qualcomm’un Snapdragon 888 5G yonga setinden güç alıyor, bu da 5G desteğine sahip olduğu anlamına geliyor. Snapdragon 888, mevcut en iyi yüksek kaliteli çipler arasındadır. 6.52 ve 8.01 inç harici ve dahili katlanabilir ekran, Xiaomi’nin en son katlanabilir özelliklerinin yenilikçi bileşenleridir. Telefon, 67W hızlı şarj edebilen 5.020mAh batarya ile geliyor. Sıvı lensli 108MP ana kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP telefoto kamera içeren bir kamera sistemine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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