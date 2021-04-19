Xiaomi ısı yayma teknolojisi nasıl çalışıyor?

Weibo’da yayınlanan bir makalede, çok yönlü Çinli teknoloji şirketi, katlanabilir cihazlarda son derece belirgin olan ısı dağılımı zorluğunun sonunda nasıl üstesinden geldiğini açıkladı. Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili en büyük sorun, ısı yayma kapasitesinin büyük ölçüde katlanabilirlik durumuna bağlı olmasıdır. Cihazın yonga setini barındıran tarafının daha fazla ısı biriktirme eğiliminde olduğu görülüyor.

Mi Mix Fold, 16 Nisan’dan itibaren Çin pazarında satışlara başladı ve bellek kapasitelerine bağlı olarak mevcut üç varyantın fiyatı 1500 dolar ile 2000 dolar arasında değişiyor. Xiaomi, Mi Mix Fold için geliştirilen Butterfly ısı yayma mekanizmasının, menteşe mekanizması boyunca cihazın bir tarafından diğerine verimli soğutma sağladığını söylüyor.

DAYANIKLI GRAFİT LEVHA VAR

Mi Mix Fold akıllı telefon, Mi Mix Fold’u katlanabilir segmentte bir başyapıt haline getirmek için bir araya gelen bir dizi soğutma mekanizması ve ısıya dayanıklı malzemelerle birlikte geliyor. Aslında, ürün testleri, bükülmeye dirençli grafit levhanın gücünü koruyabileceğini ortaya çıkardı.