Xiaomi kullanıcıları isyan bayrağını açtı: Xiaomi Mi 10 Ultra için imza kampanyası başladı!

Xiaomi Mi 10 Ultra bildiğiniz üzere Xiaomi'nin onuncu yılına özel akıllı telefonu. Xiaomi ise onuncu yılına özel olarak çıkarttığı telefonun satışları ile sevenlerini oldukça üzdü. Zira, Xiaomi özel telefonunu Çin dışına çıkartmayı düşünmüyordu. Yani telefon, sadece Çin'de satılacaktı. Bu durum, Xiaomi Mi 10 Ultra'yı bekleyen Xiaomi severleri hayal kırıklığına uğrattı. Hatta hayal kırıklığına uğrayan Xiaomi severlerden birisi fazla dayanamadı ve Xiaomi'ye karşı isyan bayrağını açtı.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA İÇİN İMZA TOPLUYOR

Bir kullanıcı, Xiaomi Mi 10 Ultra'nın Avrupa'da satılması için imza kampanyası başlattı. 1.000 imza hedefi koyan kullanıcı, kampanyasını imzalamaya açtı. Kampanyasının açıklamasında Avrupa'ya Exynos işlemcili akıllı telefonlar getiren Samsung ile Google Play hizmetleri olmayan Huawei cihazlar arasında seçim yapmak istemediğini söyleyen kullanıcı, Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10 Ultra'yı Almanya'da da satışa sunmasını istedi. İmza kampanyası ise yapılan açıklamalarla birlikte trend oldu.

XİAOMİ'DEN AÇIKLAMA YOK

1.000 imza hedefli kampanya, biz bu haberi hazırlarken 1.148 kişi tarafından imzalandı. Yani ilk hedefi aştı. Kampanyanın yeni hedefi ise 1.500. Kullanıcı bu hedefine de kısa sürede ulaşacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin kampanyaya tepkisi ise merakla bekleniyor. Xiaomi Mi 10 Ultra'nın Avrupa'ya gelme ihtimali ise pek yok gibi. En azından şimdilik.

