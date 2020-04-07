Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi iki önemli cihazına daha güncelleme verdi. Daha önce 5 farklı cihazını Android 10'a güncelleyen Xiaomi, şimdi de Xiaomi Mi Max 3 ve Xiaomi Mi 8 Lite'ı Android 10'a yükseltti.

XİAOMİ Mİ MAX 3 VE XİAOMİ Mİ 8 LİTE'A ANDROİD 10 GELDİ

Xiaomi Mi Max 3 ve Xiaomi Mi 8 Lite Android 10 güncellemesi yayınlandı. Android 10 temelli MIUI 11 güncellemesini ve Şubat 2020 güvenlik güncellemesini de içerisinde bulunduran güncelleme paketi, kullanıcıların indirmesine sunuldu.

XİAOMİ Mİ MAX 3 VE XİAOMİ Mİ 8 LİTE İÇİN ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Mi 8 Lite ve Mi Max 3 kullanıcıları, isterlerse OTA yoluyla isterlerse Xiaomi sitesi üzerinden ROM dosyasını indirerek güncellemeyi yapabilirler. Güncellemeyi OTA yoluyla yapabilmek için Ayarlar bölümünden, Telefon Hakkında> Sistem Güncelleme sıralamasını izlemek ve çıkan Android 10 güncellemesini indirip yükle komutu vermek yeterli. Tüm bunları yaptıktan sonra Xiaomi Mi Max 3 ve Xiaomi Mi 8 Lite cihazınızda Android 10'un yeniliklerini ve MIUI 11'in yeni özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

