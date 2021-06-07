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Xiaomi, Leica ile iş birliği için nabız yokluyor!

07.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardan beri Huawei ile iş birliği içerisinde olan Leica, bundan sonra Çinli diğer bir teknoloji devi Xiaomi ile çalışabilir. İşte konu ile ilgili detaylar.

Xiaomi, Leica ile iş birliği için nabız yokluyor!

Bilindiği üzere Huawei üzerinde yaklaşık olarak 2 yıldır bir baskı söz konusu. 2019’da başlayan ambargolar, 2020 ile birlikte adeta zirve yapmıştı. Buna bağlı olarak, Huawei geçtiğimiz yıl satışa sunduğu hiçbir telefonda Google servislerine yer veremedi. Doğal olarak bu durum Çinli üreticinin mobil pazarda kan kaybetmesine neden oldu.

2021 yılında tamamen kabuğuna çekilen Huawei, şimdiye kadar tek bir telefon bile satışa sunmadı. Hal böyle olunca Çinli üretici ile iş birliği içerisinde olan firmalar da başka isimlerle görüşmeye başladı. Nitekim bunlardan birisi de Leica.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Leica, Huawei için lens üreten şirketlerin başında geliyordu. Huawei’nin DxOMark’ta zirveye tırmandığı hemen hemen bütün telefonlarda Leica imzası bulunuyordu.

XIAOMI VE LEICA İŞ BİRLİĞİ DOĞABİLİR

Fakat iddialara göre Huawei akıllı telefon pazarındaki eski gücünü kaybedince Leica da farklı partnerlerle görüşmeye başladı.

Sızdırılan bilgilere bakılırsa Leica ile Xiaomi’nin iş birliği üzerinde pek çok maddede anlaşması an meselesi.

Kısa bir süre önce de Xiaomi’nin Leica ile ilgilendiği bilgisi sızdırılmıştı. Görünen o ki şimdilerde iş birliği konusunda son adımlar atılıyor.

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Halihazırda Xiaomi’nin kamera teknolojisi zaten çok kötü değildi. Leica ile bu teknoloji daha iyi bir hale gelebilir. Tabii iddialar doğruysa.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei Xiaomi
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