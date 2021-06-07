Xiaomi, Leica ile iş birliği için nabız yokluyor!

Bilindiği üzere Huawei üzerinde yaklaşık olarak 2 yıldır bir baskı söz konusu. 2019’da başlayan ambargolar, 2020 ile birlikte adeta zirve yapmıştı. Buna bağlı olarak, Huawei geçtiğimiz yıl satışa sunduğu hiçbir telefonda Google servislerine yer veremedi. Doğal olarak bu durum Çinli üreticinin mobil pazarda kan kaybetmesine neden oldu.

2021 yılında tamamen kabuğuna çekilen Huawei, şimdiye kadar tek bir telefon bile satışa sunmadı. Hal böyle olunca Çinli üretici ile iş birliği içerisinde olan firmalar da başka isimlerle görüşmeye başladı. Nitekim bunlardan birisi de Leica.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Leica, Huawei için lens üreten şirketlerin başında geliyordu. Huawei’nin DxOMark’ta zirveye tırmandığı hemen hemen bütün telefonlarda Leica imzası bulunuyordu.

XIAOMI VE LEICA İŞ BİRLİĞİ DOĞABİLİR

Fakat iddialara göre Huawei akıllı telefon pazarındaki eski gücünü kaybedince Leica da farklı partnerlerle görüşmeye başladı.

Sızdırılan bilgilere bakılırsa Leica ile Xiaomi’nin iş birliği üzerinde pek çok maddede anlaşması an meselesi.