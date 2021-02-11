Xiaomi listeye yeni modeller ekledi: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar!

Kullanıcıların ''MIUI 12.5 güncellemesi ne zaman gelecek?'' sorusunu dikkate alan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Xiaomi Mi 11 global lansmanında yeni arayüzünün detaylarını paylaşmıştı. Ayrıca Çinli akıllı telefon şirketi, lansmanda MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi ve Poco akıllı telefon modellerinin bir listesini de paylaşmıştı. Bu listedeki modellerin 2021 yılında iki dalga halinde güncellemeye kavuşacağı söylenmişti. Çinli şirket, ikinci dalgadaki modellere yeni modellerin ekleneceğinin bilgisini de vermişti. Nitekim Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların arasına yenilerini iliştirdi.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARA EKLEME

MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların arasına, Xiaomi'nin MIUI resmi sitesinden paylaştığı bilgilere göre, iki Poco modeli katıldı. Bu modeller ise Snapdragon 865'li amiral gemisi Poco F2 Pro ve sıklıkla Realme 7 Pro ile karşılaştırılan Poco X3 NFC oldu. Böylelikle MIUI 12.5 alacak cihaz sayısı 18'e çıktı. Bu noktada her iki Poco modelinin ikinci dalgada güncelleme alacak modellerin arasına eklendiğini belirtelim.