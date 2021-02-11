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Xiaomi listeye yeni modeller ekledi: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar!

11.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Xiaomi listeye yeni modeller ekledi: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar!

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların bazılarını Mi 11 global lansmanında paylaşmıştı. Şimdi ise MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco markalı telefonların yer aldığı bu listeye yeni modeller eklendi. İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri!

Kullanıcıların ''MIUI 12.5 güncellemesi ne zaman gelecek?'' sorusunu dikkate alan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Xiaomi Mi 11 global lansmanında yeni arayüzünün detaylarını paylaşmıştı. Ayrıca Çinli akıllı telefon şirketi, lansmanda MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi ve Poco akıllı telefon modellerinin bir listesini de paylaşmıştı. Bu listedeki modellerin 2021 yılında iki dalga halinde güncellemeye kavuşacağı söylenmişti. Çinli şirket, ikinci dalgadaki modellere yeni modellerin ekleneceğinin bilgisini de vermişti. Nitekim Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların arasına yenilerini iliştirdi.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARA EKLEME

MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların arasına, Xiaomi'nin MIUI resmi sitesinden paylaştığı bilgilere göre, iki Poco modeli katıldı. Bu modeller ise Snapdragon 865'li amiral gemisi Poco F2 Pro ve sıklıkla Realme 7 Pro ile karşılaştırılan Poco X3 NFC oldu. Böylelikle MIUI 12.5 alacak cihaz sayısı 18'e çıktı. Bu noktada her iki Poco modelinin ikinci dalgada güncelleme alacak modellerin arasına eklendiğini belirtelim.

MIUI 12.5

2021'in ikinci çeyreğinde MIUI 12.5 güncellemesine kavuşmaya başlayacak ilk dalga modeller ise şöyle;

  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 11

MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar-1

2021'in 2. çeyreğinin sonlarında MIUI 12.5 güncellemesini almaya başlayacak ikinci dalga modeller ise şu şekilde;

  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10T Lite
  • Mi Note 10 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 9T
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi 9
  • Poco F2 Pro (yeni eklendi)
  • Poco X3 NFC (yeni eklendi)

MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar-2

DİĞERLERİ DE LİSTEYE DAHİL OLABİLİR

Xiaomi'nin akıllı telefonları için paylaştığı listede sizin telefonunuz yoksa üzülmeyin. Zira firmanın önümüzdeki günlerde diğer akıllı telefonlarını da tıpkı Poco F2 Pro ve Poco X3 NFC gibi listeye eklemesi bekleniyor.

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