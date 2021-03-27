Xiaomi merakla beklenen yeni Mix modeli için tarih verdi

Xiaomi uzun süredir katlanabilir ekranlı modeller üzerinde çalışıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı cihaz ortaya çıkmıştı. Bir videoda ortaya çıkan bu model hem sağ, hem de soldan dışa doğru katlanabilen yapısıyla dikkat çekiyordu.

Sonrasında gelen sızıntılar Xiaomi’nin bu modeli seri üretime geçirmeyeceğini ortaya çıkardı. Peki Xiaomi’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli nasıl bir yapıya sahip olacak? Görünen o ki bu sorunun cevabını öğrenmek için çok fazla beklemeyeceğiz. Çünkü Xiaomi yeni nesil Mix modeli için tanıtım tarihini sonunda açıkladı.

Xiaomi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada Çinli üreticinin 29 Mart’ta özel bir etkinlik düzenleyeceği ve bu etkinlikte Mi Mix modelini tanıtacağı belirtildi.

Peki Mi Mix nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Sızdırılan raporlara göre yeni Mi Mix modeli Xiaomi’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli olacak.

Bu cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı, nasıl bir mekaniğe sahip olacağı önümüzdeki dönemde kesinleşmiş olacak. Muhtemelen bu cihaz ülkemize gelmeyebilir. Çünkü Xiaomi üst segmentteki yüksek fiyatlı ürünlerini Türkiye pazarında satışa sunmaya pek de sıcak bakmıyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Belki de Xiaomi bir sürpriz yapıp yeni nesil Mix modelini ülkemizde de satışa çıkarabilir.

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