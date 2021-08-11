Xiaomi Mi 1 satın alanlara büyük jest: Ödediklerini geri alacaklar!

Xiaomi Mi 1, 10 yıl önce Çin'de piyasaya sürüldü. Xiaomi için ise her şey Mi 1 ile başladı. Telefon, şimdilerde dünyanın en büyük telefon üreticilerden biri olarak gösterilen Xiaomi'nin ilk akıllı telefonuydu. Mi 1, 1 GB RAM'e ve 8 MP arka kamera sahipti. Mi 1 ile başlattığı kıvılcımı son olarak Mi 11 serisine taşıyan Xiaomi ise ilk akıllı telefonunu satın alanlara oldukça büyük bir jest yapmayı kararlaştırdı.

XIAOMI MI 1 İÇİN PARA İADESİ YAPACAK

Xiaomi, Mi 1 kullanıcılarına geri ödeme yapacağını duyurdu. Firma bunun için Çin'in Facebook'u olarak gösterilen Weibo'da bir gönderi yayınladı. Xiaomi'ye göre, yaklaşık 308 dolardan 184.600 adet Mi 1 satılmış. Bu da kabaca 57 milyar dolara denk geliyor. Yani firmanın 57 milyar dolarlık bir geri ödeme yapacağını söyleyebiliriz.

JESTİN KARŞILIĞI HEDİYE ÇEKİ

Firmanın Weibo gönderisine bakılırsa, iade nakit olarak değil, hediye çeki olarak yapılacak. Bugünün şartlarında ise 308 dolar karşılığında Xiaomi üretimi bir amiral gemisi model almak mümkün değil.

Ancak Xiaomi'nin mağazasında Redmi Note 10 Pro ve Poco X3 Pro gibi akıllı telefonlar, akıllı ev aletleri ve giyilebilir cihazlar bulunuyor.

