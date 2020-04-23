Xiaomi Mi 10 Lite MIUI 12 sürümü ile satışta olacak

27 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacağı söylenen bu telefonun 300 dolar bandında olması bekleniyor. P3 Gamut ve HDR destekli 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran ile gelmesi beklenen bu modelde Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga seti yer alacak.

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6 GB RAM ve 8 GB LPPDDR5 RAM opsiyonları ile gelecek olan bu modelde 64 GB ve 128 GB depolama opsiyonları bulunacak. Kamera konusunda biraz kendini orta segment hissettirecek olan telefonda 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik kamerası yer alacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik Selfie kamerasının konumlandırılması bekleniyor.

Kutusundan 20W hızlı şarj destekli 4.160 mAh kapasitesinde batarya ile çıkacak olan bu telefon Android 10’dan beslenecek. Bugün gelen iddiaya göre bu telefon Xiaomi’nin yeni arayüzü olan MIUI 12 ile çalışan ilk telefonu olacak. Bir dizi yenilik ile gelecek olan MIUI 12’yi Mi 10 Lite’da deneyimlemek oldukça heyecan verici olacak. Bakalım yeni MIUI 12 sürümü orta segmentte nasıl çalışacak?

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