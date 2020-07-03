Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark ön kamera testine girdi! Peki kaç puan aldı?

Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark'a daha önce konuk olduğunda iyi bir performans göstermişti. Yapılan testler sonucunda ortalamada 124 puan alan Xiaomi Mi 10 Pro, böylece en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar sıralamasında üçüncü sıraya oturmuştu. Ancak DxOMark'ın Xiaomi Mi 10 Pro ile işi henüz bitmedi. Xiaomi Mi 10 Pro'yu tekrar konuk alan DxOMark, bu kez Mi 10 Pro'nun ön kamerasını teste soktu.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10 PRO'NUN DXOMARK ÖN KAMERA PUANI

DxOMark ekibi, Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamera performansını ölçebilmek için 1,500'den fazla fotoğraf çekti ve 2 saatten fazla video kaydı yaptı. Ekip tüm bu prodüksiyon sürecinin ardından DxOMark'ın puanını açıkladı. DxOMark, Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamerasının fotoğraf yetenekleri için 84, video yetenekleri için ise 81 puan verdi. Mi 10 Pro genel ortalamada ise 83 puan aldı. Bu puan, Xiaomi Mi 10 Pro'nun rakiplerinin arkasında kaldığını gösteriyor.

RAKİPLERİNE YETİŞEMEDİ

Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark ön kamera puanı ile Huawei P40 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra gibi rakiplerinin arkasında kaldı. Hatta geçen senenin iPhone'u iPhone XS Max ile orta seviye telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A71'in puanı Xiaomi Mi 10 Pro ile aynı çıktı. Bu gerçekten hayal kırıklığı. Zira, en iyi arka kamera performansı gösteren üçüncü telefon için bu puanlar gerçekten anlaşılır gibi değil.

