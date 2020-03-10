Xiaomi, Mi 10 Pro'nun kamerasını uzaya fırlattı!

Xiaomi Mi 10 Pro geçtiğimiz şubat ayında tanıtılmıştı. Telefonun en dikkat çeken yanı ise şüphesiz 108 MP değerindeki kamerasıydı. Bu kamera hakkında Dünya'yı bile net çeker gibi yorumlar yapılmıştı. Nitekim o yorumlar, Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10 Pro'nun 108 MP'lik sensörünü uzaya göndermesiyle doğru çıktı.

XİAOMİ Mİ 10 PRO UYDUSUNDAN HABER VAR

Xiaomi, Mi 10 Pro'da kullanılan 108 MP'lik kamera sensörünü bir uyduya yerleştirip uzaya göndermişti. Uydu Xiaomi'nin dediğine göre Dünya'nın fotoğraflarını çekecekti. Fakat Xiaomi'nin Mi 10 Pro uydusundan duyurudan beri haber alınamadı. Neyse ki bugün uydudan iyi haberler geldi. Xiaomi, uydunun 108 MP'lik sensörü ile çektiği Dünya fotoğraflarını Xiaomi Mi 10 için hazırlanan reklam filmiyle tüm dünya ile paylaştı.

Mİ 10 PRO'NUN SENSÖRÜ DÜNYA'MIZI ÇEKTİ

Mi 10 Pro reklamında uydunun Dünya'nın yörüngesine gönderilmeden önceki son aşamasını gösteriyor. Yörüngeye oturan uydu daha sonra ise Dünya'nın fotoğraflarını çekiyor. Bu anlamda uydu Dünya'nın birçok konumundan detaylı fotoğraflar çekmeyi başarmış. Fotoğrafların yanında yer alan Xiaomi Mi 10 Pro 5G fligranı da dikkatimizden kaçmıyor.

