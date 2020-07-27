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Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu puanı ile zirveyi ele geçirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu Benchmark'ta görüntülendi. AnTuTu'dan kallavi bir puan alan Xiaomi Mi 10 Pro Plus, Nubia Red Magic 5S'i geçerek AnTuTu'da en yüksek puan alan Android akıllı telefon olma şansı yakaladı. İşte Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın AnTuTu puanı...

Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu puanı ile zirveyi ele geçirdi!

Xiaomi Mi 10 serisi Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro adındaki üç modelden oluşuyor. Fakat Çinli firma bu modellere Xiaomi Mi 10 Pro Plus adında yeni bir akıllı telefon ekleme arzusunda. Xiaomi'nin diğer bir arzusu da bu telefon ile çok konuşulmak. Bunun için de asıl hedef performans testi AnTuTu'nun sıralamasında en üstte yer almak. Ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne bakılırsa Xiaomi, bu arzusunu Xiaomi Mi 10 Pro Plus ile gerçekleştirdi bile.

XİAOMİ Mİ 10 PRO PLUS ANTUTU'YU SALLADI

Mi 10 Pro Plus, AnTuTu'da M2007J1SC model numarasıyla ortaya çıktı. Gelen ekran görüntüsüne baktığımızda Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın inanması güç bir rekor kırdığını görüyoruz. Görüntüye göre, Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu'dan 687.422 puan aldı. Böylece Xiaomi Mi 10 Pro Plus, sabah aldığı 659.586 puan ile AnTuTu rekoru kıran Nubia Red Magic 5S'i geçerek AnTuTu'nun en yüksek puanlı telefonu oldu. Aynı telefon, CPU tarafında 182.883 puan; GPU tarafında 292.704 puan; Bellek tarafında 115.687 puan; Kullanıcı deneyimi tarafında ise 96.148 puan almayı başardı. Böylece AnTuTu'nun en güçlü akıllı telefonu olduğunu kanıtladı.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu

Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bazı özellikleri basına sızdı!Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bazı özellikleri basına sızdı!

XİAOMİ Mİ 10 PRO PLUS MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ NELER?

Ancak tabi ki cihazı görmeden paçaları sıvamak doğru olmaz. Zira bu sadece gelen bir ekran görüntüsünden yapılan çıkarımlar. Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ta Snapdragon 865+ işlemcisinin, 120 Hz OLED bir ekranın, 120W hızlı şarj desteğinin ve 12x optik yakınlaştırmanın yer alması bekleniyor. Beklentiler, Xiaomi'nin yeni performans canavarı cihazını ağustos ayının ilk günlerinde duyurmasından yana.

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