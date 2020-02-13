HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 sonunda gerçek oldu. Xiaomi, internet üzerinden yaptığı canlı yayın etkinliği ile Xiaomi Mi 10'u görücüye çıkardı. Yüksek batarya gücü ve rakipsiz kamera donanımı ile öne çıkan Xiaomi Mi 10'un fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10'un özellikleri...

Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10'a ve abisi Xiaomi Mi 10 Pro'ya uzun bir zamandır sızıntılarda rast gelmekteydik. Teknoloji gündemini birkaç aydır meşgul eden ve kendinden önceki Mi serisi akıllı telefonların sürdürdüğü iyi donanım/düşük fiyat politikasına uygun olarak geliştirilen Xiaomi Mi 10, Xiaomi'nin koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yaptığı canlı yayın ile birlikte tanıtıldı.

XİAOMİ Mİ 10 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Xiaomi Mi 10 Pro gibi AMOLED ekran teknolojisini kullanmakta. Xiaomi Mi 10, işlemci tarafında ise bir sürpriz yapmıyor ve Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemcinin yanında ise modele göre değişen 8GB / 12GB RAM seçeneği sunuluyor. Depolama alanında ise Mi 10, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı donanıma sahip.

XİAOMİ Mİ 10 KAMERA ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Xiaomi Mi 10 kamera tarafında ise abisi Xiaomi Mi 10 Pro'dan farklı donanımlar sunuyor. Ancak her iki telefonun da ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde. Xiaomi Mi 10'da bu ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefoto çekim yapabilen bir kamera ise Xiaomi Mi 10'da bulunmuyor. Akıllı telefonun ön kamerası ise 20 MP değerinde.

Xiaomi Mi 10-

Mi 10'un bünyesinde ise 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.780 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Mi 10'un Full HD+ bir ekran çözünürlüğü sunduğunu düşünürsek bu pil değeri uzun saatler boyunca Xiaomi Mi 10 kullanıcılarına yetecektir. Bunun dışında Xiaomi'nin yeni android telefonu 30W kablosuz şarja ve 10W tersine şarja izin veriyor. Bunlar da Xiaomi Mi 10'nun ek özelliklerinden. Gelelim Xiaomi Mi 10'un fiyatına.

XİAOMİ Mİ 10'UN FİYATI

Xiaomi Mi 10, etkinlikte yapılan açıklamalara göre 3 farklı model seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlardan biri 8GB RAM / 256GB dahili hafızaya, diğeri 12GB RAM / 256GB dahili hafızaya ve bir diğeri ise 12GB RAM/ 512GB dahili hafızaya sahip olacak. Fiyatlandırma ise şöyle olacak:

8GB RAM / 256GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 572 dolar (3465 TL)
12GB RAM / 256GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 615 dolar (3723 TL)
12GB RAM / 512GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 673 dolar (4075 TL)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi! Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi!
NASA astronot arıyor! İşte aranan kriterlerNASA astronot arıyor! İşte aranan kriterler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi 10 Mi 10 Xiaomi Mi 10 özellikleri Xiaomi Mi 10 fiyatı android akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Android'in babası Andy Rubin telefon üretmekten vazgeçti!

Android'in babası telefon üretmekten vazgeçti!

NASA astronot arıyor! Astronot olmak için aranan şartlar neler?

NASA astronot arıyor! İşte aranan kriterler

Apple'ın açığını bulan Çayan Temel'den Elazığ'a destek

Apple'ın açığını bulan Çayan Temel'den Elazığ'a destek

Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.