Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10'a ve abisi Xiaomi Mi 10 Pro'ya uzun bir zamandır sızıntılarda rast gelmekteydik. Teknoloji gündemini birkaç aydır meşgul eden ve kendinden önceki Mi serisi akıllı telefonların sürdürdüğü iyi donanım/düşük fiyat politikasına uygun olarak geliştirilen Xiaomi Mi 10, Xiaomi'nin koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yaptığı canlı yayın ile birlikte tanıtıldı.

XİAOMİ Mİ 10 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Xiaomi Mi 10 Pro gibi AMOLED ekran teknolojisini kullanmakta. Xiaomi Mi 10, işlemci tarafında ise bir sürpriz yapmıyor ve Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemcinin yanında ise modele göre değişen 8GB / 12GB RAM seçeneği sunuluyor. Depolama alanında ise Mi 10, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı donanıma sahip.

XİAOMİ Mİ 10 KAMERA ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Xiaomi Mi 10 kamera tarafında ise abisi Xiaomi Mi 10 Pro'dan farklı donanımlar sunuyor. Ancak her iki telefonun da ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde. Xiaomi Mi 10'da bu ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefoto çekim yapabilen bir kamera ise Xiaomi Mi 10'da bulunmuyor. Akıllı telefonun ön kamerası ise 20 MP değerinde.