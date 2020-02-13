Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10'a ve abisi Xiaomi Mi 10 Pro'ya uzun bir zamandır sızıntılarda rast gelmekteydik. Teknoloji gündemini birkaç aydır meşgul eden ve kendinden önceki Mi serisi akıllı telefonların sürdürdüğü iyi donanım/düşük fiyat politikasına uygun olarak geliştirilen Xiaomi Mi 10, Xiaomi'nin koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yaptığı canlı yayın ile birlikte tanıtıldı.
Xiaomi Mi 10'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Xiaomi Mi 10 Pro gibi AMOLED ekran teknolojisini kullanmakta. Xiaomi Mi 10, işlemci tarafında ise bir sürpriz yapmıyor ve Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemcinin yanında ise modele göre değişen 8GB / 12GB RAM seçeneği sunuluyor. Depolama alanında ise Mi 10, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı donanıma sahip.
Xiaomi Mi 10 kamera tarafında ise abisi Xiaomi Mi 10 Pro'dan farklı donanımlar sunuyor. Ancak her iki telefonun da ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde. Xiaomi Mi 10'da bu ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefoto çekim yapabilen bir kamera ise Xiaomi Mi 10'da bulunmuyor. Akıllı telefonun ön kamerası ise 20 MP değerinde.
Mi 10'un bünyesinde ise 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.780 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Mi 10'un Full HD+ bir ekran çözünürlüğü sunduğunu düşünürsek bu pil değeri uzun saatler boyunca Xiaomi Mi 10 kullanıcılarına yetecektir. Bunun dışında Xiaomi'nin yeni android telefonu 30W kablosuz şarja ve 10W tersine şarja izin veriyor. Bunlar da Xiaomi Mi 10'nun ek özelliklerinden. Gelelim Xiaomi Mi 10'un fiyatına.
Xiaomi Mi 10, etkinlikte yapılan açıklamalara göre 3 farklı model seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlardan biri 8GB RAM / 256GB dahili hafızaya, diğeri 12GB RAM / 256GB dahili hafızaya ve bir diğeri ise 12GB RAM/ 512GB dahili hafızaya sahip olacak. Fiyatlandırma ise şöyle olacak:
8GB RAM / 256GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 572 dolar (3465 TL)
12GB RAM / 256GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 615 dolar (3723 TL)
12GB RAM / 512GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10: 673 dolar (4075 TL)
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