Xiaomi Mi 10 Ultra farklı arka planlara sahip olacak

Halihazırda orta segmentte geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Xiaomi, bu kitleyi üst seviyeye de taşımak istiyor. Malum üst seviyede rekabet biraz daha sert. Müşteriler genel itibariyle markalarına daha sadık.

Dolayısıyla Xiaomi’nin üst seviyedeki işinin orta seviyeye nazaran daha zor olduğu söylenebilir. Buna rağmen Çinli üretici tüm enerjisini bu iş için kullanmaya niyetli gibi.

Sızdırılan son raporlara göre Xiaomi önümüzdeki dönemde yeni modellerini tanıtacak. Nitekim bu modeller arasında Mi 10 Ultra da yer alıyor. Elbette bu model Xiaomi’nin farklı pazarlar için farklı isimler stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacaktır.

Yani başka pazarlarda Redmi K30 Extreme Commermorative Edition ismi ile çıkan telefon Avrupa’da Mi 10 Ultra ismini taşıyabilir. En azından sızdırılan raporlar bu yönde.

İŞTE XİAOMİ'NİN Mİ 10 ULTRA PLANI

Görünen o ki Xiaomi yeni amiral gemisi modelini farklı arka planlarla satışa sunmayı planlıyor. Çinli üretici farklı fiyat seçeneklerinde seramik ve transparan arka kapağa sahip Mi 10 Ultra modellerini de müşterilerin beğenisine sunmak istiyor.