Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin ekranı TCL tarafından üretildi!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni üst segmetn modelini tanıtmıştı. Çinli üreticinin tanıttığı telefon, ekranı, teknik özellikleri ve kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Xiaomi yeni modeli için hayli iddialı açıklamalarda bulunmuş ve gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf çeken telefonu geliştirdiklerini iddia etmişti.
Çinli üreticinin geliştirdiği modelde bir diğer dikkat çeken detay da kusursuz kavisli ekran tasarımıydı. Xiaomi’nin bu ekranı daha önceki tedarikçisinden aldığı tahmin ediliyordu. Lakin işin arkasında bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.
TCL tarafından Weibo üzerinden yapılan paylaşımda Xiaomi ekranının gelişim macerası gözler önüne serildi.
Dilerseniz Çinli üreticinin yaptığı paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.
Açıkçası TCL’in ekran tarafında bu kadar başarılı bir iş çıkarması şaşırtıcı diyebiliriz. Zira Çin’de ekran konusunda en ileri olan isim BOE. Bilindiği üzere BOE Huawei’nin en büyük partnerlerinden biri. Lakin görünen o ki TCL de yakında BOE’ye rakip olacak.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda TCL ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren isimlerden birisi. Son olarak 10L Pro modeli Türkiye’de satışa çıkmıştı.
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