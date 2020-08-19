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Xiaomi Mi 10 Ultra paramparça oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 10 Ultra parçalarına ayrıldı. İşte Xiaomi Mi 10 Ultra ile ilgili son detaylar.

Xiaomi Mi 10 Ultra paramparça oldu!

Xiaomi kısa süre önce yeni amiral gemisi modelini tanıtmıştı. Mi 10 Ultra özellikle sahip olduğu Premium özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Çinli üretici yeni modelinde kullandığı 120W hızlı şarj teknolojisi sayesinde pilin tam dolum süresini 20 dakikaya kadar indirmeyi başarmıştı.

XİAOMİ Mİ ULTRA'NIN TAMİRİ KOLAY MI?

Çinli üreticinin yeni üst segment cihazı genel anlamda kolay ve modüler bir yapıya sahip. Yani telefonu tamir etmek isterseniz bunu basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Elbette gerekli ekipman ve biraz da el beceriniz olması gerekiyor.

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Son dönemde akıllı telefonların karmaşık yapılardan, daha basit mimarilere geçiş yaptığını görüyoruz. Bu durum da telefonların tamirini kolaylaştırıyor. Örneğin bir ekran ya da kamera değişimi için gerekli modülü söküp yenisini takmanız yeterli oluyor.

Yeni telefonların Xiaomi Mi 10 Ultra gibi modüler yapıya sahip olması, önümüzdeki yıllarda tamir olayını da fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Muhtemelen birkaç yıl sonra ekran ya da pil değişimini vida sökmeye bile gerek kalmadan yapabileceğiz. Lakin şimdilik bu işlemler için bir tornavida ve biraz da el becerisine ihtiyacımız var.

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için biraz daha fazla mesai yapmak zorundalar.

Xiaomi bu modelde nasıl bir mimari kullandı? Cevabını burada

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