Xiaomi Mi 10 Ultra şarj söylendiği gibi 120W hızında şarj olmuyor

Xiaomi Mi 10 Ultra’nın duyurusu sırasında, şirket telefonun 120 W’da şarj edebildiğini ve kullanıcının ilgili güç adaptörünü akıllı telefonla birlikte kutuda bulacağı açıklanmıştı. Gerçek test ve ölçümler, aslında şarj gücünün sadece 80W olduğunu gösterdi.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA 86,4W İLE ŞARJ ETTİ

Laboratuvar testlerinde, şirketin uzmanları şarj gücünü gerçekten 120 W’a getirmeyi başardılar. Ancak gerçek çalışma koşullarında en yüksek şarj gücünün 92,3 W olduğu ve bu rakama ulaşılır ulaşılmaz 86,4 W’a geri döndüğü ortaya çıktı.

Tam şarj ise 21 dakika sürüyor. Bataryayı yüzde 25 şarj etmek için sadece 3 dakika yeterli oluyor ve maksimum sıcaklık 43,8 derecede kalıyor. Pil şarj seviyesi yüze 70’e ulaştığında sıcaklık normale dönüyor.

80W’lık şarj gücüne rağmen yapılan testler, 50W şarj kullanılırken akıllı telefonun pili sadece 29 dakikada aynı hızla ve tam olarak şarj ettiğini, pili yüzde 25 şarj etmek için ise 5 dakikanın yeterli olduğunu gösteriyor. Ve en önemlisi, maksimum sıcaklık 39.1 derece kalıyor.

Ancak 18 watt’lık şarj cihazlarına kıyasla, ileriye doğru önemli bir sıçrama var. Bu nedenle, 18W güç adaptörünü kullanırken, Xiaomi Mi 10 Ultra’yı şarj etmek 68 dakika sürüyor. Şimdilik konuyla ilgili Xiaomi cephesinden açıklama gelmedi. Bakalım Çinli firma bu olay karşısında kendini nasıl savunacak?

Play Store'daki kötü amaçlı yazılımlar milyonlarca cihazı etkiledi