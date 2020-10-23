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Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:31 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı belli oldu. Huawei'nin düzenlediği özel etkinlikte tanıtılan Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçerek DxOMark en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde birinciliğe oturdu. Peki Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı kaç?

Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!

Huawei Mate 40 ailesini, Huawei FreeBuds Studio'yu ve daha birçok aksesuarını tanıtarak dünü yoğun geçirdi. Tanıtımın en dikkat çeken ürünleri ise şüphesiz Huawei Mate 40 ailesiydi. Huawei Mate 40 ile birlikte Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus etkinlikte görücüye çıktı. Yuvarlak tasarımlı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapan telefonlar, kamera performanslarıyla da oldukça merak ediliyordu. Nitekim, akıllı telefon kamera testleri gerçekleştiren DxOMark, Mate 40 Pro DxOMark puanını açıklayarak bu merakı giderdi.

HUAWEİ MATE 40 PRO DXOMARK PUANI AÇIKLANDI

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark ekibinin test konuğu oldu. Ekibin yaptığı fotoğraf ve video çekimlerinin ardından telefonun DxOMark puanı belirlendi. Buna göre Mate 40 Pro, DxOMark'tan fotoğraf yetenekleri ile 140 puan, video yetenekleri ile 116 puan aldı. Mate 40 Pro ön kamera performansı ile testlerden 104 puan almayı başardı. Genel ortalamada ise Huawei Mate 40 Pro'nun DxOMark puanı 136 puan olarak açıklandı.

Huawei Mate 40 Pro DxOMark

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA İKİNCİ OLDU

DxOMark'tan 136 puan alan Mate 40 Pro, bu puan ile birlikte bir süredir DxOMark en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde liderliğini sürdüren 133 puan sahibi Xiaomi Mi 10 Ultra'yı tahtından etti. Mi 10 Ultra, ikinci sırayı alırken liderlik koltuğuna Huawei'nin yeni amiral gemisi oturdu.

Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı

HUAWEİ MATE 40 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Mate 40 Pro'nun arka tarafında dört kameralı yuvarlak tasarıma sahip bir kamera kurulumu var. Bu kameralar sırasıyla 50 MP ana kamera (f/1.9 diyafram açıklığı), 20 MP ultra geniş açılı kamera (f/.18 diyafram açıklığı), 12 MP telefoto kamera (5x optik zoom, 50x dijital zoom) ve renk sıcaklık sensörü olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar ise 13 MP geniş açılı kamera + derinlik sensörü olarak konumlanıyor.

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