Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!

Huawei Mate 40 ailesini, Huawei FreeBuds Studio'yu ve daha birçok aksesuarını tanıtarak dünü yoğun geçirdi. Tanıtımın en dikkat çeken ürünleri ise şüphesiz Huawei Mate 40 ailesiydi. Huawei Mate 40 ile birlikte Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus etkinlikte görücüye çıktı. Yuvarlak tasarımlı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapan telefonlar, kamera performanslarıyla da oldukça merak ediliyordu. Nitekim, akıllı telefon kamera testleri gerçekleştiren DxOMark, Mate 40 Pro DxOMark puanını açıklayarak bu merakı giderdi.

HUAWEİ MATE 40 PRO DXOMARK PUANI AÇIKLANDI

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark ekibinin test konuğu oldu. Ekibin yaptığı fotoğraf ve video çekimlerinin ardından telefonun DxOMark puanı belirlendi. Buna göre Mate 40 Pro, DxOMark'tan fotoğraf yetenekleri ile 140 puan, video yetenekleri ile 116 puan aldı. Mate 40 Pro ön kamera performansı ile testlerden 104 puan almayı başardı. Genel ortalamada ise Huawei Mate 40 Pro'nun DxOMark puanı 136 puan olarak açıklandı.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA İKİNCİ OLDU

DxOMark'tan 136 puan alan Mate 40 Pro, bu puan ile birlikte bir süredir DxOMark en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde liderliğini sürdüren 133 puan sahibi Xiaomi Mi 10 Ultra'yı tahtından etti. Mi 10 Ultra, ikinci sırayı alırken liderlik koltuğuna Huawei'nin yeni amiral gemisi oturdu.