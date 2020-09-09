Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro Android 11 güncellemesini aldı!

Android 11 Google'ın kararıyla birlikte resmen yayınlandı. Fakat Google, Android 11 güncellemesini ilk olarak Google Pixel cihazlarına getirdi. Diğer akıllı telefonları Android 11'e güncellemek ise üreticilere kaldı. Bu üreticilerden biri Xiaomi. Son olarak Xiaomi Mi 10 Ultra'yı tanıtan Xiaomi, kullanıcılarının ''Android 11 ne zaman gelecek?'' sorusunu hızlı bir şekilde yanıtladı. Xiaomi'nin cevabı güncellemeyi amiral gemisi modellerinden başlayarak dağıtmak oldu.

XİAOMİ Mİ 10 VE Mİ 10 PRO KULLANICILARINA ANDROİD 11 MÜJDESİ

Xiaomi, Android 11 güncellemesini dağıtmaya başladığını duyurdu. Ancak Android 11 güncellemesini ilk olarak Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro modelleri alacak. Xiaomi'ye göre Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro, Android 11 desteği ile birlikte bir dizi akıllı özellik ve arayüz iyileştirmeleri sunacak. MIUI 12'in de bu konuda payını vermek gerek.

İŞTE ANDROİD 11 İLE XİAOMİ Mİ 10 VE Mİ 10 PRO'YA GELECEK YENİLİKLER

Sohbetler: Android 11 kullanıcıların uygulamalardaki konuşmalarını tek bir yerden yönetebilmesini ve sohbetleri önem düzeyine göre sıralamalarını sağlıyor. ''Rahatsız Etme'' seçeneği de kullanıcıların isteğine göre devre dışı bırakılabiliyor.

Balon Bildirimler: Facebook Messenger'da bir benzerini gördüğümüz sohbet balonları artık Android 11'deki tüm mesajlaşma uygulamalarını kapsıyor. Böylece farklı bir uygulamadayken mesajlaşmaya devam edilebiliyor.

Cihaz Kontrolleri: IoT cihazları ve diğer tüm akıllı cihazlar, Android 11 ile birlikte kontrol merkezinden kontrol edilebiliyor. Akıllı Ev bölümünden uygulama eklenebiliyor ve akıllı cihazlar doğrudan yönetilebiliyor.