Xiaomi Mi 10 yeni bir yongaya kavuşacak

Yeni bir sızıntıya göre, Xiaomi’nin bizim için küçük bir sürprizi var. Teknoloji devi bir Xiaomi Mi 10 yenilemesi üzerine çalışıyor gibi görünüyor. Cihaz muhtemelen bir ‘Yıldönümü Sürümü‘ cihazı olarak karşımıza çıkacak. Yeni Mi 10‘un teknik özellik ve tasarım detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak, Digital Chat Station’a göre cihaz Çin‘de 3500 CNY (540 dolar/445 euro) civarında bir fiyata sahip olacak.

SNAPDRAGON 870, SNAPDRAGON 865+'A BENZİYOR

Snapdragon 870 yonga seti, temelde Snapdragon 865++‘a denk gelmekte. Bunun sebebi özelliklerin çoğunun Snapdragon 865+ ile benzerlik gösteriyor olması. Ancak yeni yonga setinin ana çekirdeği 3.2 GHz saat hızına sahip. Bu saat hızı, mobil dünyadaki en yüksek çekirdek saat hızına denk geliyor.

Snapdragon 870 ile tanıtılacak ilk akıllı telefon, Motorola Edge S olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus, Oppo ve iQOO da Snapdragon 870 yonga setini kullanmak için yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Ancak bu cihazların tarihi hakkında henüz bir bilgi sahibi değiliz. Snapdragon 870 yüksek ihtimalle geçtiğimiz senenin amiral gemisi düzeyini aşmak isteyen cihazlar için ideal. Bunun dışında yonga seti, şirketin 5. nesil AI motorunu da beraberinde getiriyor. Yonga seti ayrıca gelişmiş şarj hızları için Qualcomm’un Quick Charge 4+ teknolojisini destekliyor.

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