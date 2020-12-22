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Xiaomi Mi 10i 5G geliyor! İşte ilk paylaşım

22.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 10i 5G geliyor! İşte ilk paylaşım

Xiaomi Mi 10i 5G gerçek oluyor gibi görünüyor. Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G'nin global versiyonu olacağı söylenen Mi 10i 5G'ye yönelik ilk paylaşımını yaptı. Hesap ayrıca telefon için tarih de paylaştı.

Xiaomi yeni Redmi Note 9 serisini kasım ayında tanıttı. Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G'den oluşan seri sadece Çin'de satışa çıktı. Fakat daha sonra ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 9 4G ve Redmi Note 9 Pro 5G'nin global olarak satışa çıkılabileceğini gösterdi. Bu bilgilerin arasında Redmi Note 9 4G için Redmi 9 Power'ın ; Redmi Note 9 Pro 5G için ise Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçiyordu. Redmi 9 Power'ın gerçek olmasıyla birlikte gözler Redmi Note 9 Pro 5G'nin global versiyonu olacak Xiaomi Mi 10i 5G'ye çevrildi. Xiaomi Hindistan Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre ise Xiaomi Mi 10i 5G de gerçek olmak üzere.

XİAOMİ HİNDİSTAN'DAN Mİ 10i 5G PAYLAŞIMI

Mi 10i 5G için paylaşım yapan Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşımda Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçmese de 108 MP çözünürlüğündeki kameraya odaklanıldığı görüldü. Bu da söz konusu telefonun Mi 10i 5G olma ihtimalini artırdı. Zira Redmi Note 9 Pro 5G'de 108 MP'lik bir kamera mevcut.

İŞTE PAYLAŞILAN TANITIM TARİHİ

Xiaomi paylaşımda olası Xiaomi Mi 10i 5G'nin tanıtım tarihini de verdi. Buna göre tanıtım, 5 Ocak'ta gerçekleşecek. Tanıtılacak telefonun Mi 10i olduğu Xiaomi tarafından doğrulanmasa da kanıtlar Xiaomi Mi 10i 5G'nin etkinlikte sahne olacağını gösteriyor. Bakalım Xiaomi bize bir sürpriz mi yapacak yoksa merakla beklenen Xiaomi Mi 10i 5G ile mi tanışacağız?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

XİAOMİ Mİ 10i 5G ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Xiaomi Mi 10i 5G özellikleri ve tasarımıyla Redmi Note 9 Pro 5G ile aynı olacak gibi görünüyor. Eğer bu doğru ise, telefon 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ve Snapdragon 750G işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Ayrıca sızıntılar Xiaomi Mi 10i 5G fiyatının 400 doların altında olabileceğini de söylemekte.

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