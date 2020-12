Xiaomi Mi 10i 5G geliyor! İşte ilk paylaşım

Xiaomi yeni Redmi Note 9 serisini kasım ayında tanıttı. Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G'den oluşan seri sadece Çin'de satışa çıktı. Fakat daha sonra ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 9 4G ve Redmi Note 9 Pro 5G'nin global olarak satışa çıkılabileceğini gösterdi. Bu bilgilerin arasında Redmi Note 9 4G için Redmi 9 Power'ın ; Redmi Note 9 Pro 5G için ise Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçiyordu. Redmi 9 Power'ın gerçek olmasıyla birlikte gözler Redmi Note 9 Pro 5G'nin global versiyonu olacak Xiaomi Mi 10i 5G'ye çevrildi. Xiaomi Hindistan Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre ise Xiaomi Mi 10i 5G de gerçek olmak üzere.

Mi 10i 5G için paylaşım yapan Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşımda Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçmese de 108 MP çözünürlüğündeki kameraya odaklanıldığı görüldü. Bu da söz konusu telefonun Mi 10i 5G olma ihtimalini artırdı. Zira Redmi Note 9 Pro 5G'de 108 MP'lik bir kamera mevcut.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10



Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.



Leave your responses with #ThePerfect10.



05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7