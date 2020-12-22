Xiaomi Mi 10i 5G geliyor! İşte ilk paylaşım

Xiaomi yeni Redmi Note 9 serisini kasım ayında tanıttı. Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G'den oluşan seri sadece Çin'de satışa çıktı. Fakat daha sonra ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 9 4G ve Redmi Note 9 Pro 5G'nin global olarak satışa çıkılabileceğini gösterdi. Bu bilgilerin arasında Redmi Note 9 4G için Redmi 9 Power'ın ; Redmi Note 9 Pro 5G için ise Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçiyordu. Redmi 9 Power'ın gerçek olmasıyla birlikte gözler Redmi Note 9 Pro 5G'nin global versiyonu olacak Xiaomi Mi 10i 5G'ye çevrildi. Xiaomi Hindistan Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre ise Xiaomi Mi 10i 5G de gerçek olmak üzere.

XİAOMİ HİNDİSTAN'DAN Mİ 10i 5G PAYLAŞIMI

Mi 10i 5G için paylaşım yapan Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşımda Xiaomi Mi 10i 5G'nin adı geçmese de 108 MP çözünürlüğündeki kameraya odaklanıldığı görüldü. Bu da söz konusu telefonun Mi 10i 5G olma ihtimalini artırdı. Zira Redmi Note 9 Pro 5G'de 108 MP'lik bir kamera mevcut.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10



Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.



Leave your responses with #ThePerfect10.



05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7 — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020

İŞTE PAYLAŞILAN TANITIM TARİHİ

Xiaomi paylaşımda olası Xiaomi Mi 10i 5G'nin tanıtım tarihini de verdi. Buna göre tanıtım, 5 Ocak'ta gerçekleşecek. Tanıtılacak telefonun Mi 10i olduğu Xiaomi tarafından doğrulanmasa da kanıtlar Xiaomi Mi 10i 5G'nin etkinlikte sahne olacağını gösteriyor. Bakalım Xiaomi bize bir sürpriz mi yapacak yoksa merakla beklenen Xiaomi Mi 10i 5G ile mi tanışacağız?