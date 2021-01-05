Xiaomi Mi 10i 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi 10i 5G adını aslında ilk kez durmuyoruz. Daha önce birçok sızıntı, Xiaomi'nin Mi 10i 5G adında bir akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyordu. Tüm bunların üstüne Xiaomi yetkilisi Manu Kumar Jain de bir paylaşım yaparak Mi 10i 5G'yi doğrulamıştı. Paylaşımda ayrıca yeni Xiaomi akıllı telefonunun tanıtım tarihi de yer alıyordu. Nitekim, Jain'in de işaret ettiği o gün geldi ve Xiaomi Mi 10i 5G Hindistan'da resmileşti.

XİAOMİ Mİ 10i 5G ÖZELLİKLERİ

Mi 10i 5G özellikleri arasında 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran var. Parmak izi okuyucusunu yan tarafında taşıyan akıllı telefon, gücünü ise Snapdragon 750G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu anlamda telefonun Redmi Note 9 Pro 5G'yi temel aldığını söylememiz gerek. Buna telefonun tasarımı da dahil.

Android işletim sistemine sahip olan Xiaomi Mi 10i 5G'nin kamera kurulumu da dikkat çekici. Arka tarafta 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve derinlik sensörü bizleri karşılıyor. Telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ise ekrandaki nokta çentikte konumlanıyor. Son olarak Mi 10i 5G'nin 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.820 mAh değerinde bir pile sahip olduğunu belirtelim.