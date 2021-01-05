HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 10i 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi 10i 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

05.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 10i 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi 10i 5G Hindistan'da yapılan duyuru ile resmen tanıtıldı. Redmi Note 9 Pro 5G'yi temel alan Xiaomi Mi 10i 5G özellikleri ile dikkat çekerken, fiyatı ile de ilgi görebilir gibi duruyor.

Xiaomi Mi 10i 5G adını aslında ilk kez durmuyoruz. Daha önce birçok sızıntı, Xiaomi'nin Mi 10i 5G adında bir akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyordu. Tüm bunların üstüne Xiaomi yetkilisi Manu Kumar Jain de bir paylaşım yaparak Mi 10i 5G'yi doğrulamıştı. Paylaşımda ayrıca yeni Xiaomi akıllı telefonunun tanıtım tarihi de yer alıyordu. Nitekim, Jain'in de işaret ettiği o gün geldi ve Xiaomi Mi 10i 5G Hindistan'da resmileşti.

XİAOMİ Mİ 10i 5G ÖZELLİKLERİ

Mi 10i 5G özellikleri arasında 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran var. Parmak izi okuyucusunu yan tarafında taşıyan akıllı telefon, gücünü ise Snapdragon 750G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu anlamda telefonun Redmi Note 9 Pro 5G'yi temel aldığını söylememiz gerek. Buna telefonun tasarımı da dahil.

Xiaomi Mi 10i özellikleri

Android işletim sistemine sahip olan Xiaomi Mi 10i 5G'nin kamera kurulumu da dikkat çekici. Arka tarafta 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve derinlik sensörü bizleri karşılıyor. Telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ise ekrandaki nokta çentikte konumlanıyor. Son olarak Mi 10i 5G'nin 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.820 mAh değerinde bir pile sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 10i kamera

Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

XİAOMİ Mİ 10i 5G FİYATI

Xiaomi Mi 10i 5G fiyatı 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 287 dolar olarak listelendi. 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model yaklaşık 300 dolardan, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model ise yaklaşık 328 dolardan Hindistan'da satışa sunulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
14 Ocak'ta tanıtılacak ama şimdiden hediyeleri ortaya çıktı!14 Ocak'ta tanıtılacak ama şimdiden hediyeleri ortaya çıktı!
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!

Türksat 5A uzaya fırlatılıyor!

Elon Musk açıkladı: SpaceX Super Heavy roketini fırlatma kulesi ile yakalayacak!

Elon Musk açıkladı: SpaceX Super Heavy roketini fırlatma kulesi ile yakalayacak!

Bilinmeyen kalmadı: Samsung Galaxy S21'in ön sipariş hediyeleri ortaya çıktı!

14 Ocak'ta tanıtılacak ama şimdiden hediyeleri ortaya çıktı!

Yolun sonu görünüyor: Sony bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durdurabilir!

Üretimi durduruluyor mu?

Instagram hikayelerinin tasarımı web sürümü için yenileniyor!

Instagram'da sürpriz değişim!

3nm işlemci mimarisinde sorunlar yaşanıyor

3nm işlemci mimarisinde sorunlar yaşanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.