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Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

04.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

Xiaomi yetkilisi Manu Kumar Jain, Xiaomi Mi 10i 5G için teaser kampanyasına katıldı. Jain, yaklaşan telefonu Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro ve hatta Mi 10T Lite için bir “uzantı” olarak tanımlayan bir video yayınladı.

Mi 10i Hindistan için özel olarak tasarlandı ve son zamanlarda çıkan sayısız teaserda görüldüğü gibi yepyeni bir kamera sensörü – 108MP kamera kullanıyor. Tam duyuru 5 Ocak’ta yapılacak.

XİAOMİ Mİ 10İ HAKKINDAKİ İPUÇLARI

Teaser videoda telefonun dörtlü kamerasını görebilirsiniz. İki not etiketine göre telefon “108 MP AI kamera” ve “5G için oluşturulmuştur” şeklinde piyasaya sunulacak. Xiaomi, 108 MP sensör olan ISOCELL HMX’i kullanan ilk marka oldu. Ancak Jain, bunun yeni bir sensör olduğundan bahsediyor. Videoda, Samsung’un eylül ayında tanıttığı HM2‘den bahsediliyor olabilir (en büyük fark, HMX olarak 4’ü 1 arada yerine 9’u 1 arada gruplama yapmasıdır).

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Xiaomi Mi 10i 5G nispeten yeni bir yonga seti kullanacak olsa da, Snapdragon 750G de eylül ayında tanıtıldı ve Mi 10T Lite onu kullanan ilk telefon oldu. Ancak Mi 10i, 10T Lite’ı temel almıyor. İpuçları, Redmi Note 9 Pro 5G’nin temel olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu, HDR10 ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç IPS LCD, 33W kablolu hızlı şarjlı 4,820 mAh pil anlamına geliyor. Hindistan pazarı için bu tarifte değişiklikler olabilir, ancak bunu bir haftadan kısa bir süre içinde öğreneceğiz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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