Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Sızıntılara göre Çinli üreticinin halihazırda tanıtmak için geri sayıma geçtiği yeni modeli ise Mi 10i.

Mi 10i aslında özellikleri ile Redmi Note 9 Pro 5G ile birebir aynı diyebiliriz. Tek ve en büyük farkı ise sahip olduğu 6000 mAh’lık bataryası. Hatırlanacağı üzere Redmi Note 9 Pro 5G modelinde 4820 mAh’lık bir batarya bulunuyordu.

XİAOMİ Mİ 10İ ÖZELLİKLERİ

Peki Mi 10i kullanıcılarına ne gibi özellikler sunacak? Hemen belirtelim. İddialara göre cihaz gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 750G yonga setinden alacak. Bu yonga setini 6GB / 8GB RAM ile destekleyecek olan telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunacak. Elbette dileyenler için 256GB’lık ikinci bir opsiyon da yer alacak.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde delikli ekran tasarımına sahip 6.67 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonda az önce de belirttiğimiz üzere 6000 mAh’lık bir batarya yer alacak.

Arka yüzünde 5 ana kameralı bir modül bulunduran telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde;

108 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (makro)

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Mi 10i’nin ön yüzünde ise 16MP’lik selfie kamerası yer alacak. Kutudan ilk çıktığında MIUI 12 destekli Android 10 ile çalışacak olan telefonun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

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