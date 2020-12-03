HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

03.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 10i sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. İşte devasa bataryasıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 10i.

Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Sızıntılara göre Çinli üreticinin halihazırda tanıtmak için geri sayıma geçtiği yeni modeli ise Mi 10i.

Mi 10i aslında özellikleri ile Redmi Note 9 Pro 5G ile birebir aynı diyebiliriz. Tek ve en büyük farkı ise sahip olduğu 6000 mAh’lık bataryası. Hatırlanacağı üzere Redmi Note 9 Pro 5G modelinde 4820 mAh’lık bir batarya bulunuyordu.

XİAOMİ Mİ 10İ ÖZELLİKLERİ

Peki Mi 10i kullanıcılarına ne gibi özellikler sunacak? Hemen belirtelim. İddialara göre cihaz gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 750G yonga setinden alacak. Bu yonga setini 6GB / 8GB RAM ile destekleyecek olan telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunacak. Elbette dileyenler için 256GB’lık ikinci bir opsiyon da yer alacak.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde delikli ekran tasarımına sahip 6.67 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonda az önce de belirttiğimiz üzere 6000 mAh’lık bir batarya yer alacak.

Arka yüzünde 5 ana kameralı bir modül bulunduran telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde;

  • 108 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF
  • 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm
  • 2 MP, f/2.4, (makro)
  • 2 MP, f/2.4, (derinlik)
Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!

Mi 10i’nin ön yüzünde ise 16MP’lik selfie kamerası yer alacak. Kutudan ilk çıktığında MIUI 12 destekli Android 10 ile çalışacak olan telefonun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

Vaka sayısı açıklandı! Sayı 30.000’in üzerinde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladıApple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Aşılama nasıl yapılacak? İşte 4 aşamalı süreç

Aşılama nasıl yapılacak? İşte 4 aşamalı süreç

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Avrupa'dan Apple'a sürpriz iPhone davası!

iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir!

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Samsung Galaxy Smart Tag göründü

Samsung Apple'ı beklemedi, ilginç ürün ortaya çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.