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Xiaomi Mi 10i performans testinde ortaya çıktı

17.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 10i performans testinde ortaya çıktı

Xiaomi’nin uygun fiyatlı performans canavarı Xiaomi Mi 10i, Geekbench testinde ortaya çıktı. Bakalım bizi nasıl bir telefon bekliyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki günlerde 2020 yılını kapatmadan karşımıza yeni bir telefon ile çıkacak. En azından beklentiler bu yönde. 2020’nin son telefonu olması beklenen bu modelin Xiaomi Mi 10i adını taşıyacağı uzun süredir konuşuluyordu. Bugün ise merakla beklenen telefonun hem teknik özellikleri sızdı hem de Geekbench performans testi sonuçları.

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Telefon Geekbench 5.2.5 testinin tek çekirdek bölümünden 652 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 2004 puan alıyor. Orta segmente hitap edecek olan bu model, aldığı puanlar ile kullanıcısını üzmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Xiaomi Mi 10i’de 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

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Gücünü Qualcomm’un 5G destekli Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. 64 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelecek olan telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik kamerası bulunacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik kamera konumlandırılacak.

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