Xiaomi Mi 10i ve Redmi 9 Power geliyor!

Xiaomi Redmi Note 9 akıllı telefon ailesini mart ayında tanıttı. Geçtiğimiz hafta ise Redmi Note 9 ailesi yeniden hayat buldu ve aileye iki 5G destekli olmak üzere üç yeni üye daha katıldı. Ancak üç telefonun satışları Çin pazarıyla sınırlı kaldı. Daha birkaç saat önce Xiaomi Redmi Note 9 5G'nin Redmi Note 9T olarak global pazarda satışa çıkabileceği konuşulurken, benzer bir iddia Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G için de atıldı.

XİAOMİ Mİ 10İ VE REDMİ 9 POWER GÖRÜNDÜ

Xiaomi Mi 10i ve Redmi 9 Power Google Play Console'da ortaya çıktı. Ancak dikkat çeken nokta telefonların ortaya çıkması değil. Asıl dikkat çeken nokta İki telefonun model numaralarının Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi 9 Power ile eşleşiyor olması. Buradan yola çıkarak, Xiaomi Mi 10i'nin Redmi Note 9 Pro 5G'nin global pazardaki adı, Redmi 9 Power'ın ise Redmi Note 9 4G'nin global pazardaki adı olacağı düşünülüyor.

REDMİ POWER REDMİ NOTE 9'DAN BATARYASIYLA AYRIŞACAK

Redmi Power ismi ise en büyük özelliğini adında taşıyacak gibi görünüyor. Çünkü Redmi Note 9 4G, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Xiaomi anlaşılan o ki, hem mart ayında tanıtılan Redmi Note 9 ile karıştırılmaması için hem de telefonun pil ömrüne vurgu yapmak için Note 9 4G'yi, Redmi 9 Power olarak isimlendirecek. Ancak yeni telefonların ne zaman, hangi pazarlarda satışa sunulacağı hala belirsiz.

