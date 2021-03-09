Xiaomi Mi 10S'in görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Son raporlar, Xiaomi’nin Çin’de Xiaomi Mi 10S adlı yeni bir Mi 10 serisi akıllı telefon başlatmayı planladığını ortaya koydu. Telefonun listelerde yer alması Cumartesi günü gerçekleşti. Liste yalnızca cihazın adını ortaya çıkardı. Bugün Xiaomi, 10 Mart’ta yerel saatle 14:00’te Çin’de Xiaomi Mi 10S akıllı telefonunu duyuracağını doğruladı. Cihazın 108MP kamerası olacak. Kurulum ilk bakışta Mi 10 Ultra’ya benziyor olsa da, bazı önemli farklılıklar var. Mi 10S, ana kamera kurulumunda sensör 108MP olacak şekilde dört kameralı bir düzene sahip olacak. Bir de çift LED flaş var, ancak telefonun periskop lensi yok. Cihaz muhtemelen geniş, ultra, makro ve derinlikli kameralara sahip olacak.

Cihazın ön paneli sergilenmedi. Ancak arka panelde sensör olmadığı ve güç düğmesine gömülü olmadığı için altında parmak izi tarayıcısı olan AMOLED olacağına ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Telefon, TENAA’da öne bakan kamera için solda tek bir delikle görüldü. Beklentiler, Xiaomi Mi 10S’nin bir Snapdragon 870 yonga setine ve 33W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh bataryayla gelmesi yönünde. Bilinenler şimdilik bundan ibaret. Ancak bu Çarşamba yapılacak olan resmi lansmandan sonra cihazın özelliklerinden emin olacağız.

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