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Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi belli oldu, DxOMark ses testini yayınladı!

08.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi belli oldu, DxOMark ses testini yayınladı!

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi resmen açıklandı. Ancak cihazın tanıtım tarihinden çok, DxOMark testine girmesi ilgi çekti. İşte henüz tanıtılmayan Mi 10S'in DxOMark ses testinden aldığı sonuç!

Xiaomi Mi 11'i geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürdü. Fakat buna rağmen Çinli akıllı telefon üreticisinin Mi 10 ailesini genişletmeye devam edeceği konuşuldu. Bu anlamda gündeme gelen modelin adı ise Mi 10S'ti. Xiaomi ise şimdi söylentileri doğru çıkartan bir adım attı ve Weibo kanalı üzerinden Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihini paylaştı. Ancak ilginç olan ise tanıtım tarihi yeni duyurulan telefonun DxOMark ses testinin yayınlanmasıydı.

Xiaomi Mi 10S

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Xiaomi Mi 10S, firma tarafından yapılan paylaşımlara göre 10 Mart'ta görücüye çıkacak. Telefon, Snapdragon 870 işlemcisi ile gelecek ve Mi 11'de olduğu gibi Harman Kardon iş birliği ile geliştirilmiş simetrik çift hoparlörü bünyesinde bulunduracak. Telefon resmi olarak tanıtılmadan yapılan DxOMark ses testine göre bu hoparlörler oldukça iyi bir performans gösterecek.

DxOMark Xiaomi Mi 10S

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DXOMARK SIRALAMASININ ZİRVESİNE OTURDU

DxOMark'ın paylaştığı incelemede Mi 10S'in ses oynatma ve kayıt yetenekleri ile 80 puan aldığı görülüyor. Böylece telefonun ortalama puanı da 80 olarak yansıyor. DxOMark'ın sıralamasına göre Xiaomi Mi 10S, ses performansıyla iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21 Ultra gibi rakiplerini geçerek ilk sırada yer alıyor.

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akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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