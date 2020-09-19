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Xiaomi Mi 10T Pro Avrupa’da satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin üst segmentteki yeni modeli nihayet Avrupa’da da satışa sunuldu. Çinli teknoloji devi bir süredir telefonu Asya pazarında zaten satıyordu. Sonunda cihaz Avrupa pazarına da geldi.

Xiaomi Mi 10T Pro Avrupa’da satışa sunuldu

Daha önce sızdırılan raporlarda olduğu gibi Xiaomi telefonun Avrupa fiyatını 699 euro olarak belirlemiş durumda. Aslında bu fiyat son derece uygun diyebiliriz. Fakat söz konusu Xiaomi olunca insan ister istemez biraz daha uygun bir etiket bekliyor.
Bu arada bilmeyenler ya da hatırlamayanlar için telefonun özelliklerinden de bahsedelim.

Xiaomi’nin üst segmentteki yeni modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865’ten güç alıyor. İçerisinde 8GB RAM bulunan telefonun dahili depolama alanı ise minimum 128GB. Dileyen müşteriler için 256GB’lık ikinci bir versiyon da bulunuyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefon 144Hz’lik bir ekran yenileme hızına sahip. Bu LCD ekran için gerçekten etkileyici bir değer.

5000 mAh’lık bataryadan beslenen telefonun arka yüzünde 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 8 MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom, 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm özelliklerinde 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön kısımda ise 20MP’lik selfie kamerası mevcut.

5G desteği de bulunan Mi 10T Pro kutudan ilk çıktığında MIUI 12 destekli Android 10 ile çalışacak.

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