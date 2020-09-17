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Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı ile tekrar ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 9T Pro'nun halefi Xiaomi Mi 10T Pro bir kez daha gündeme geldi. Bir sızıntı kaynağı, Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatını Weibo'da paylaştı. Paylaşılan Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı, oldukça şaşırttı. İşte iddialara göre Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı...

Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı ile tekrar ortaya çıktı!

Xiaomi'nin Mi 10 serisine dahil olmak üzere Mi 10T ve Mi 10T Pro adıyla iki yeni cihazını daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Her iki telefon, daha önce tasarımıyla ve teknik özellikleriyle sızmıştı. Bilinmeyen tek şey ise telefonların fiyatlarıydı. Bugün ise bu bilinmezlik Xiaomi Mi 10T Pro için çözüldü. En azından iddialar bu yönde.

İŞTE SIZINTILARA GÖRE XİAOMİ Mİ 10T PRO'NUN FİYATI

Mi 10T Pro fiyatı, Weibo'daki bir sızıntı kaynağı aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Sızıntı kaynağı, Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan gönderiye göre Xiaomi Mi 10T Pro 699 eurodan satışa sunulacak. Bu, Mi 10T'nin Mi 10 Pro'nun lansman fiyatından 300 euro daha ucuza, Mi 10'dan ise 100 euro daha ucuza satılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Mi 10T Pro

Mİ 10T PRO İÇİN BEKLENTİLER NEYDİ?

Mi 10T Pro, Mi 10'dan çok daha iyi görünse de fiyatıyla biraz şaşırtıyor. Zira beklentiler, Mi 10T Pro'nun daha uygun bir fiyatla geleceği yönündeydi. Yine de bu sızıntının Xiaomi tarafından onaylanmadığını düşünürsek, daha uygun bir fiyatlandırma ile karşılaşma umudunun kaybolmadığını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T'nin yakın bir zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

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