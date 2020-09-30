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Xiaomi Mi 10T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi Mi 10T'yi, Mi 10T Lite'ı ve Mi 10T Pro'yu görücüye çıkarttı. Serinin orta modeli olarak tarif edilen Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro'ya oldukça benziyor. Fakat özellikler tablosunda bazı farklılar mevcut.

Xiaomi Mi 10T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Mi 10T etkinliğinde sahne alan modellerden biri pek tabi ki Mi 10T'ydi. Xiaomi Mi 10T Pro ile birlikte tanıtılan telefon, Mi 10T Pro'yla birçok ortak özelliğe sahip. Ancak iş bazı konulara gelince her iki telefonda birbirinden ayrışıyor.

XİAOMİ Mİ 10T ÖZELLİKLERİ

Mi 10T özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz ekran var. Parmak izi okuyucusunu yine ekranın yanında saklayan telefonda Snapdragon 865 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh'den gücünü alan Xiaomi Mi 10T, kameralarıyla ise Xiaomi Mi 10T Pro ile arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi 10T özellikleri

Mi 10T'nin arkasında 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera bulunuyor. Mi 10T Pro'da ise ana kamera 108 MP çözünürlüğünde. Yani burada bir fark söz konusu. Ayrıca Mi 10T'nin ön kamerası 20 MP çözünürlüğünde olarak öne çıkıyor.

Xiaomi Mi 10T fiyatı

XİAOMİ Mİ 10T FİYATI

Xiaomi Mi 10T fiyatı 499 eurodan başlıyor. Tabi bu fiyat 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli bir fiyat. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 549 euro olarak listeleniyor.

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