Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı ve tasarımı dahil birçok özelliği ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 10 serisinin ardından Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'ya odaklanacak gibi görünüyor. Bunu geçtiğimiz haftalarda yapılan sızıntılardan çıkartmak mümkün. Zira sızıntılarda Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro fotoğraflarla ve bazı özellikleriyle ortaya çıkmıştı. Nitekim, aradan geçen zamanın ardından Mi 10T ve Mi 10T Pro için sürpriz bir gelişme yaşandı.

XİAOMİ Mİ 10T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ VE İLK FOTOĞRAFI

Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro, birçok sızıntı kaynağı aracılığıyla görüntülendi. Önceki sızıntılarla paralel gözüken Mi 10T ailesi, Mi 10 Ultra'da olduğu gibi ekranın sol üst kısmında bir kamera deliğine ev sahipliği yapıyor. İddialara göre Mi 10T Pro'da Snapdragon 865 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun ekranı ise 144 Hz yenileme hızına sahip ve Super AMOLED teknolojisiyle geliyor. Sızıntılar Mi 10T Pro'nun ana kamerasının 108 MP çözünürlüğünde olacağını ve 5000 mAh değerinde bir pil ile geleceğini öngörüyor.

Mi 10T ise Snapdragon 865 işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Mi 10T'de 64 MP çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim sızdırılan fiyat bilgilerine.