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Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye'de! İşte akıllı telefonların fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Xiaomi Türkiye, Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun Türkiye tanıtımın gerçekleştirdi. Tanıtım ile birlikte Xiaomi Mi 10T fiyatına ek olarak, Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı da belli oldu. İşte Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun özellikleri ve fiyatları.

Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye'de! İşte akıllı telefonların fiyatları

Xiaomi Mi 10T serisi özellikleri ve fiyatıyla geçtiğimiz eylül ayında karşımıza çıkmıştı. Seri Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi 10T Lite'dan oluşuyordu. Tanıtım sonrası beklentiler Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiyeye geleceğinden yanaydı. Nitekim Xiaomi Türkiye beklentileri boşa çıkartmadı ve bugün düzenlediği etkinlik ile Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatını açıkladı.

XİAOMİ Mİ 10T ÖZELLİKLERİ

Mi 10T ile başlayalım. Xiaomi Mi 10T özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Parmak izi okuyucusunu yine ekranın yanında saklayan telefonda Snapdragon 865 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh'den gücünü alan Xiaomi Mi 10T, kameralarıyla ise Xiaomi Mi 10T Pro ile arasındaki farkı ortaya koyuyor. Mi 10T'nin arkasında 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera bulunuyor. Ayrıca Mi 10T'nin ön kamerası 20 MP çözünürlüğünde.

Xiaomi Mi 10T özellikleri

XİAOMİ Mİ 10T PRO ÖZELLİKLERİ

Mi 10T Pro'nun özellikleri arasında ise 6,67 inç, Full HD+ 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde ufak bir kamera noktası barındırıyor. Bu noktada telefonun 20 MP'lik ön kamerası bulunuyor. Mi 10T Pro gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 865 işlemcisine, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pille gelen Mi 10T Pro'nun parmak izi okuyucusu ise telefonun ekranının yanında saklı. Mi 10T Pro'nun arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 108 MP ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 megapiksel makro kamera olarak görev yapıyor. Mi 10T 8K video da çekebiliyor.

Xiaomi Mi 10T Pro

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XİAOMİ Mİ 10T VE XİAOMİ Mİ 10T PRO TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi Mi 10T fiyatları:
Xiaomi Mi 10T 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 4,999 TL
Xiaomi Mi 10T 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 5,199 TL
Xiaomi Mi 10T Pro fiyatları:
Xiaomi Mi 10T Pro 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 5,799 TL
Xiaomi Mi 10T Pro 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 5,999 TL

Mi 10T Serisi Online Lansman Etkinligi 1-13-25 screenshot

Xiaomi Mi 10T serisi online kanallar ve Mi Store'lar aracılığıyla satın alınabilecek. Ayrıca yeni amiral gemilerini satın alanlar, 6 aylık ekran koruma garantisinin de sahibi olacak.

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