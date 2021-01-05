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Xiaomi Mi 11 damga vurdu: AnTuTu Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonlarını sıraladı!

05.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 damga vurdu: AnTuTu Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonlarını sıraladı!

AnTuTu, 2021'in ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde Aralık 2020'nin en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu Benchmark sonuçlarına dayanan en güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Snapdragon 888 işlemcili Xiaomi Mi 11 de yer aldı. Peki lider kim oldu?

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonları her ay düzenli olarak listeliyor. Son olarak Kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını sıralayan AnTuTu, listenin en tepesine Kirin 9000 5G işlemcili Huawei Mate 40 Pro+'ı yerleştirmişti. AnTuTu'dan 698 bin 654 puan alan EMUI arayüzüne sahip akıllı telefon, zirvedeki yerini korudu; Ta ki Xiaomi Mi 11 gelene kadar.

ANTUTU'NUN LİSTESİNDE ZİRVENİN SAHİBİ XİAOMİ Mİ 11

Xiaomi Mi 11, AnTuTu'nun Aralık 2020 en güçlü Android telefonlar listesinde zirvenin yeni sahibi oldu. Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen Mi 11, 708 bin 425 puan ile Huawei Mate 40 Pro+'ı geçerek Aralık 2020'nin liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırayı ise 702 bin 819 puan ile eski lider Huaweii Mate 40 Pro+ aldı. Aradaki fark gördüğünüz üzere oldukça küçük ve günlük kullanımda herhangi bir kullanıcının bu farkı anlaması pek mümkün değil. AnTuTu Aralık 2020 Android telefonlar listesinin tamamı ise şöyle:

ANTUTU ARALIK 2020 EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

AnTuTu Aralık 2020

Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

1) Xiaomi Mi 11 - 708 bin 425 puan
2) Huawei Mate 40 Pro+ - 702 bin 819 puan
3) Huawei Mate 40 Pro - 686 bin 408 puan
4) Xiaomi Mi 10 Ultra - 667 bin 6 puan
5) Redmi K30S - 666 bin 490 puan
6) iQOO 5 - 665 bin 604 puan
7) iQOO 5 Pro - 664 bin 998 puan
8) Vivo X50 Pro+ - 663 bin 383 puan
9) Huawei Mate 40 - 654 bin 325 puan
10) iQOO Neo 3 - 648 bin 12 puan

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