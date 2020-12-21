Xiaomi Mi 11 ekran koruyucusu ile tasarımını belli etti!

Xiaomi Mi 11 geçtiğimiz haftalarda çokça konuşuldu. Yeni yıl hazırlığına başlandığı şu günlerde ise Mi 11 ailesi hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmedi. Hatta bu süreçte telefonun kendisini dahi sızdırılanlar oldu. Şimdi ise Xiaomi Mi 11 ekran koruyucusu ile karşımıza çıktı.

Mİ'İN 11 EKRAN KORUYUCUSU TASARIMI GÖSTERİYOR

Mi 11 ekran koruyucusu için sızdırılan fotoğraf, telefonun beklenildiği üzere ön tasarımına odaklanıyor. Tasarımda bizleri Mi 10 serisinde de selamlayan sol üst köşeye yerleştirilmiş bir ön kamera deliği karşılıyor. Ön kameranın çözünürlüğü hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mi 11'in teknik özelliklerine dair bazı söylentiler mevcut.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Xiaomi Mi 11 özellikleri için Snapdragon 888 işlemcisi konuşuluyor. Hatta 5G destekli Snapdragon 888 işlemcinin Mi 11 ailesinde yer alacağı neredeyse kesin. Tabii bu işlemciye destek verecek bazı donanımlar da var. Bunlar da söylentilere göre 8 GB RAM ve 55W hızlı şarj desteği olacak. Telefonun ekran çözünürlüğünün ise Full HD+ veya 2K olacağı düşünülüyor. Gönüller ise ekranın 2K olmasından ve dedikodularda olduğu gibi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasından yana.

Kamera tarafında ise 108 MP'lik kameraya ek olarak, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP'lik makro kamera bizleri bekliyor gibi görünüyor. Mi 11 ve Mi 11 Pro'dan oluşacağı, bir sürpriz olarak Mi 11 Pro Plus sürümünün de gelebileceği söylenen Mi 11 ailesinin bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor.

