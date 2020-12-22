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Xiaomi Mi 11 Geekbench sonuçları ile karşımızda!

22.12.2020 14:50 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Geekbench sonuçları ile karşımızda!

Xiaomi Mi 11 Geekbench testlerinde göründü. Xiaomi'nin yeni Snapdragon 888 işlemcili amiral gemisi Mi 11 Geekbench'ten amiral gemisi bir akıllı telefona layık puanlarla ayrıldı. Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi ise sabah saatlerinde belli oldu.

Xiaomi Mi 10 ile başladığı 2019-2020 sezonu Mi serisi serüvenini Çin'de satışa çıkan Mi 10 Ultra ile noktaladı. Firma şimdi 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladı. Bu hazırlıkların en önemli ayağı ise şüphesiz Xiaomi Mi 11. Haftalardır ekran koruyucusuyla, ön paneliyle, şematik görüntüsüyle karşımıza çıkan Mi 11, şimdi ise başka bir yönüyle karşımıza çıktı; Geekbench sonuçları ile.

İŞTE XİAOMİ Mİ 11 GEEKBENCH SONUÇLARI

Geekbench'te göründüğü iddia edilen Mi 11, ''Xiaomi M2011K2C'' kod numarasına sahip. Bu kod numarasından telefonun Mi 11 olduğunu kestirmek oldukça zor. Ancak Geekbench'e yansıyan bazı özellikler, söz konusu telefonun Xiaomi Mi 11 olduğunu gösteriyor. Snapdragon 888'li Xiaomi Mi 11 Geekbench testinden ise tek çekirdekte 1.135 puan, çok çekirdekte ise 3.790 puan alıyor. Bu, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan Exynos'lu Samsung Galaxy S21+'ın Geekbench sonuçlarından daha yüksek bir puanlama.

Xiaomi Mi 11 Geekbench

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 özelliklerine dair ise Geekbench'te bazı ipuçları var. Buna göre telefon, Snapdragon 888 işlemcisine ek olarak, 12 GB RAM ile gelecek ve kutusundan Android 11 ile çıkacak. Resmi olmayan bilgilere göre ise Mi 11, 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 30x zoom yapabilen telefoto kamera ile gelecek. 4.700 mAh pili ile 50W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği sunacağı söylenen Mi 11, 1440p çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana sahip olacak. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 fiyatı için ise yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat belirleyecek.

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı!Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı!

Mi 11 ailesinde iddialara göre Mi 11 Pro adında bir model daha bulunacak. Mi 11 tanıtım tarihi ise Xiaomi tarafından 28 Aralık olarak açıklanmış durumda. Yani yeni Xiaomi amiral gemileri ile 28 Aralık'ta tanışacağız. Görünen bu.

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